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воскресенье, 12 мая 2019 13:00

Супрун рассказала, как бороться с паническими атаками

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Супрун рассказала, как бороться с паническими атаками
Как остановить паническую атаку. Фото: Мoyezdorovya

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала о панических атаках и как с ними бороться.

"Многие люди хоть раз в жизни переживали такое состояние: не знаю, что делать, очень страшно, полная растерянность, ноги не слушают, и кажется, что сейчас случится сердечный приступ или вы потеряете сознание. Случается такое неожиданно, без видимых на то причин, достигает кульминации за 10 минут и завершается примерно через полчаса. Это не просто внезапное ухудшение настроения, это - паническая атака ", - пишет Супрун в Facebook.

Эксперт рассказала, что панические атаки характеризуют как ощущение внезапной и интенсивной тревоги и страха. В то же время она также имеет и физические симптомы: дрожь, дезориентацию в пространстве, тошноту, учащенное и нерегулярное сердцебиение, сухость во рту, одышку, резкая потливость и головокружение. Эти симптомы хотя и не представляют значительной опасности для человека, однако сильно пугают.

По словам Супрун, при панической атаке наше тело начинает считать, что нам угрожает опасность. В это время активируется симпатическая нервная система: бьется сердце, расширяются зрачки, желудок перестает работать.

"В норме, в таком случае мозг должен послать сигнал, что угрозы нет, и парасимпатическая нервная система все возвращает, как было. Если у человека происходят панические атаки, это не срабатывает - тело безосновательно готовится к опасности, а человек "паникует" ", - отметила медик.

С данной проблемой чаще всего сталкиваются люди, пережившие когда-то травматический опыт. Также высокие риски переживать такое состояние имеют люди, чьи родные страдали на панические атаки, чья работа предполагает стрессовые ситуации, люди, которые в детстве подвергались насилию или пережили коренные изменения в жизни.

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Супрун рассказала, что делать в случае панической атаки:

- Старайтесь взять под контроль себя и свой страх

Паническая атака всегда проходит, а симптомы не несут угрозы. Важно объяснять себе то, что вы сейчас чувствуете, вызвало беспокойство. Контролируйте свой страх. Переждите. Говоря языком нейроанатомии, нужно стремиться префронтальной корой победить встревоженную амигдалу.

Обычно панические атаки продолжаются от 5 минут до получаса. С тем, как тревога начнет проходить, попробуйте сфокусироваться на том, что вас окружает, и продолжить заниматься своими делами.

- Попросите близких о поддержке

Если атаки происходят неожиданно и длятся недолго, было бы хорошо, если бы с вами кто-то был рядом. Этот человек будет поддерживать вас и уверять, что все пройдет, и эти симптомы не представляют угрозы вашей жизни.

- Делайте дыхательные упражнения

Если во время панических атак ускоряется дыхание, дыхательные упражнения могут облегчить другие ваши симптомы. Попробуйте дышать носом как можно медленнее, спокойнее и глубже. Выдыхайте ртом так же медленно и спокойно. Облегчение наступит уже в течение нескольких минут.

Обычно панические атаки не предусматривают госпитализацию, а люди в таком состоянии не требуют особого медицинской помощи. Вызвать скорую стоит, если через полчаса ни стало лучше, а дыхательные упражнения не помогают прийти в себя.

Медик также рассказала, как предотвратить панические атаки:

- Попробуйте разобраться, что именно вызывает стресс, который ухудшает ваши симптомы. Также важно не ограничивать свои ежедневные активности и передвижения.

- Поищите тематические сообщества. Осознание, что вы не одни со своей проблемой, способно изменить отношение к ней.

- Делайте ежедневно дыхательные упражнения. Это поможет предотвратить панические атаки и уменьшить стресс, когда они происходят. Кроме этого, можете попробовать освоить практику медитации, что также помогает успокоиться и брать под контроль эмоции.

- Будьте физически активны. Регулярные занятия спортом помогут снизить уровень стресса, улучшить настроение, снять напряжение и укрепить уверенность в себе.

- Следите за питанием и полноценно спите. Правильное и регулярное питание помогает поддерживать уровень глюкозы в крови. А достаточное количество часов сна уменьшать уровень стресса.

- Откажитесь от кофе, алкоголя и табака. Они способны даже ухудшать панические атаки.

- Обратитесь к неврологу или психотерапевту. Панические атаки могут развиться в фобии или обсцесивно-компульсивное расстройство, поэтому их нельзя игнорировать.

Ульяна Супрун рассказала о невероятной опасности инсульта. По ее словам, он может произойти у каждого третьего человека.

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