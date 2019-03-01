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пятница, 01 марта 2019 13:37

Супрун рассказала, действительно ли полезно бегать

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Супрун рассказала, действительно ли полезно бегать
Супрун развеяла очередной миф: бегать - полезно. Фото с открытых источников.

В обществе бытует миф, что длительний бег может повреждать коленные суставы. Физическая активность, в том числе бег, наоборот улучшает состояние суставов, объясняет Ульяна Супрун.

Ученые провели эксперимент и выяснили, что у марафонцев распространенность остеоартрита была в 2 раза ниже по сравнению с людьми, которие не бегали. Стеоартрит или остеоартроз - это дегенеративное заболевание сустава. Оно поражает не только хрящевую ткань, но и прилегающую кость, окружающие связки, сухожилия и мышцы.

8-летнее исследование не выявило связи между увеличением выраженности коленного остеоартрита у бегунов. Чтобы доказать гипотезу, ученые проверили с помощью МРТ изменения в тазобедренных и коленных суставах полупрофессиональных бегунов и бегунов-любителей. Измерения проводили к марафону и после. Изменений в хрящах и костях, образующих суставы не обнаружили.

"Более того, умеренная и регулярная физическая активность, в том числе и бег, имеет защитный эффект для суставов. Систематический осмотр показал, что у бегунов-любителей коленный остеоартрит развивался в 3 раза реже, чем у людей, ведущих сидячий образ жизни. При этом чрезмерные нагрузки, имеют элитные профессиональные марафонцы, все-таки увеличивают вероятность его возникновения ", - пишет Супрун в Facebook.

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А те люди, которые много сидят, имеют более высокие риски нарушения хряща. Зато постепенное увеличение уровня беговой нагрузки приводит к полезным адаптивных изменений коленных хрящей и имеет хондропротекторный эффект. Супрун призывает не прекращать бегать людям с остеоартритом. Бег при этом не приводит к структурным изменениям в колене, и не усиливает симптомы болезни.

Ульяна Супрун советует бегать 30 минут в медленном темпе 5 раз в неделю. Это поможет минимально уменьшить риск повреждений опорно-двигательного аппарата, а польза для здоровья будет очень большой.

Международный день редких заболеваний отмечается ежегодно в последний день февраля. На своей странице в Instagram популярный педиатр Евгений Комаровский поделился интересными фактами и цифрами, которые следует знать каждому.

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Дата
01
марта

Ученый предсказал развитие мира до 2240 года

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