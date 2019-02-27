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среда, 27 февраля 2019 15:10

Разработали уникальный смарт-монитор, который исследует сердце

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Разработали уникальный смарт-монитор, который исследует сердце
Кардиомонитор крепится под сердцем и отправляет данные на смартфон. Фото: Meest-Online.com

В Украине сделали кардиомонитор, который собирает данные о работе сердца и передает на смартфон пользователя или родственников. Крепится под сердцем. Программа дает рекомендации и может даже вызвать врача.

"Я просто хотел узнать сразу, если у моей мамы подскочит давление", - говорит разработчик Роман Белкин, пишет shotam.info.

Монитор крепится под сердцем на клейкие электроды. С ним можно плавать и заряжать раз в 10 дней. В монитор уже инвестировали более миллиона гривен. Заказ делают институт кардиологии, Охматдет и клиника Борис.

"Никакие расстояния теперь не будут препятствием, чтобы заботиться о своих родителях, бабушках, дедушках или любимых. Ведь знать, что с ними все хорошо, они здоровы и ведут подвижный образ жизни - это согревает душу", - убежден разработчик.

Как он рассказал, сейчас готовится к выпуску партия устройств, которые в мае разошлют первым бета-тестерам. Летом запускают массовое производство.

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Бессонница провоцирует сна на плохой подушке. Дело не в ее высоте, а в материале. Обычная подушка никогда не сравнится из гречневой шелухи. Она повторяет все изгибы человеческого тела, а не пережимает ткани и сосуды организма. Об этом рассказывает Александра Широкова, екотерапевт Системы здорового долголетия Натальи Калиновской и Валерия Шишкина.

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