Премьер отреагировал на открытое письмо работников Минздрава

Гончарук не сомневается в профессиональных качествах новой руководительницы МОЗ. Фото: Укринформ

Глава министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая найдет пути решения проблемы внутри Минздрава. Так премьер-министр Алексей Гончарук отреагировал на открытое письмо работников министерства, которые обвинили новую руководительницу в политическом давлении.

"Я уважаю право на высказывание своей позиции каждого работника Минздрава. Уверен, что ни один честный, профессиональный и компетентный человек не долен быть уволен с должности без надлежащих оснований", - написал Гончарук в Фейсбук.

Он не сомневается в профессиональных качествах новой руководительницы МОЗ.

"Насколько я знаю, госпожа Скалецкая сейчас в командировке в Нью-Йорке, где принимает участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН. Уверен, что после своего возвращения, госпожа Зоряна найдет пути решения проблемы внутри МОЗ", добавил глава правительства.

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Ранее государственные служащие Министерства здравоохранения обнародовали открытое письмо - обращение к премьер-министру Алексею Гончаруку, в котором просят премьера прекратить политическое давление со стороны команды нового министра и стать посредником в диалоге между ними.