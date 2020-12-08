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вторник, 08 декабря 2020 15:28

"Новогодний локдаун будет бессмысленный" - врач шокировал правдой

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&quot;Новогодний локдаун будет бессмысленный&quot; - врач шокировал правдой
Андрей Александрин рассказал, что мешает вакцинации от коронавируса. Фото: glavcom.ua

Карантин со 2 января не нужен. Тогда и так уменьшится количество больных. Люди празднуют с родственниками и друзьями, с которыми они и так встречаются. Но при этом меньше пользуются общественным транспортом и не посещают рабочие места.

Лучше бы сделать карантин уже сейчас в тех областях, где больницы забиты.

Так объясняет Андрей Александрин, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю.

"Новогодний локдаун не имеет отношения к эпидемиологии. Никакие карантинные меры, которые внедрялись нашим правительством, не оправдались. Еще один локдаун будет бессмысленным. Я поддерживаю адаптивный карантин, но чтобы его соблюдали. А ни была пародия, как до сих пор. Его организовали не в полной мере. Никто не боялся штрафов полиции и они были условными", - отмечает специалист.

Украина не может позаимствовать сценарий поведения для лечения коронавируса через упущенное время и незаконопослушных людей.

"У нас закончились медицинские работники. Все живые люди и не могут работать сутками. А сменить их на роботе некем. Знаю ряд инфекционных отделений, работающих на пол силы, потому что только 1 врач и 2 медсестры. Так всем не помогут. Они же не роботы", - рассказывает Андрей Александрин.

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Сейчас стоит готовить готовить логистику для проведения вакцинации. Она невозможна без обеспечения условий хранения вакцины. Она нуждается в глубокой заморозки: -70°С. В Украине нет центральных или региональных складов, или холодильных камер в больницах. Выходом является закупка инактивированной вакцины, которую допустимо хранить при 1-2°С.

И спасет украинский вакцинация в полевых условиях. Ее делают всем работникам на рабочих местах, чтобы не подвергать людей заболеваниям, заставляя это делать в больницах. Разрешение на прививку можно получить от терапевта и по телефону. Так делает во всем мире.

Пик заболеваемости коронавирусом Украина, похоже, прошла.

Вводить сейчас какие-либо карантинные мероприятия или отменять не стоит, поскольку изменения могут привлечь новые слои населения и дать новые группы для инфекции, об этом написал профессор, доктор медицинских наук, эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии Михаил Фаворов

Автор: Екатерина Романчук
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