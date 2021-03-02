Ляшко сделал Covid-прививку в прямом эфире

В городе Кагарлык Киевской области главный санитарный врач Украины вакцинировался от Covid. Фото: скриншот с видео телеканала "Украина 24"

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сделал прививку от коронавируса вакциной индийского производства.

Вакцинация состоялась 2 марта в одной из больниц Кагарлыка Киевской области. Ее транслировали в прямом эфире, пишет УНИАН.

"Это вакцина Covishield, произведенная по лицензии AstraZeneca на площадке Индийского института. Я говорил, что буду вакцинироваться той же вакциной, которой прививаются наши медицинские работники. Мы своим примером показываем, что не привезли что-то другое, и не будем завозить для себя что-то другое. Показываю публично, почему нужно вакцинироваться, что вакцина безопасна и эффективна", - рассказал Ляшко.

После прививки он сказал, что чувствует себя нормально. Ляшко добавил, что уже прививался индийским препаратом, но это была вакцина против дифтерии и столбняка.

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Президент Владимир Зеленский тоже вакцинировался от коронавируса 2 марта. Прививку вакциной Covishield сделал на передовой вместе с военными.