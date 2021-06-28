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Комбинация вакцин AstraZeneca и Pfizer эффективна против коронавируса

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Комбинация вакцин AstraZeneca и Pfizer эффективна против коронавируса
Смешанные схемы приема двух доз вакцин являются эффективными. Фото: Reuters

Комбинированная вакцинация препаратами AstraZeneca и Pfizer демонстрирует эффективность.

Об этом говорится в исследовании Оксфордского университета, передает Reuters.

Укол вакциной Pfizer лучше делать через четыре недели после прививки AstraZeneca.

Кроме того, смешанные схемы приема двух доз вакцин эффективны как в случае инъекции сначала вакцины AstraZeneca, а затем Pfizer, так и наоборот.

Лучше антитела формировались у людей, получивших два укола Pfizer. Смешанный вариант давал меньший эффект, но лучше, чем две дозы препарата AstraZeneca.

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В Украине с начала кампании по вакцинации привили 1 755 139 граждан. Из них получили первую дозу – 1 755 137 людей, завершили вакцинацию – 394 107 человек. За последние сутки в Украине обнаружили 835 новых больных коронавирусом. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 230 977 украинцев. Умерли 52 123 пациента, из них 70 – за последние сутки. Выздоровели 2 155 261 человек, за последние сутки – 2292.

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