Как учить музыке особенных детей: в Украине издали бесплатное онлайн-пособие

Впервые в Украине разработали педагогические рекомендации по знакомству с музыкой детей с особенностями интеллектуального развития, в частности синдромом Дауна.
Методики, предложенные в пособии, можно использовать на уроках музыки в школах, на внеклассных занятиях и для семейного досуга на дому. Рекомендации размещены в открытом доступе.
Это одна из инициатив кампании "Музыка – важна. Музыка – возможна", направленной на информирование общества о возможностях и способностях таких детей, которая реализуется ВБО "Даун Синдром" при поддержке Украинского культурного фонда.
"Наша цель не только рассказать широкой публике о музицировании детей с синдромом Дауна, но и заинтересовать музыкальных педагогов разных образовательных учреждений в том, чтобы они не боялись браться учить таких детей музыке. Проблема с неготовностью педагогов обучать музыке детей с инвалидностью часто связана с элементарным непониманием возможностей", – объясняют в "Даун Синдром".
Методики, предложенные в руководстве, будут интересны практически любому ребенку, поскольку они были наработаны во время работы экспериментальной музыкальной онлайн-кружки для детей с синдромом Дауна и их сиблингов (родных братьев и сестер). При реализации проекта занятия постоянно адаптировались музыкальными педагогами под культурный запрос и потребности участников.
Рекомендации подготовила музыкальный педагог ВБО "Даун Синдром" Валерия Бровко-Дивина. Консультантами при написании пособия были психолог Юлия Головата и коррекционный педагог Ольга Лисненко.
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Буклет в электронном формате разместили в открытом доступе в октябре, ведь это – Всемирный месяц осведомленности о синдроме Дауна.
Детский словарный запас развивается медленнее, если долго пользоваться гаджетами.
Обычно ребенок в 1,5 года знает 5-20 слов, а в 2 года - 40-50 слов, выяснили ученые университетской больницы города Тампере в Финляндии.
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