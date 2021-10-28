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четверг, 28 октября 2021 01:33

Как учить музыке особенных детей: в Украине издали бесплатное онлайн-пособие
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Благодаря бесплатному пособию учителя узнают, как работать с особенными детьми и как развивать их с помощью музыки.
Фото: предоставила Оксана Мартынкова
Благодаря бесплатному пособию учителя узнают, как работать с особенными детьми и как развивать их с помощью музыки.

Впервые в Украине разработали педагогические рекомендации по знакомству с музыкой детей с особенностями интеллектуального развития, в частности синдромом Дауна.

Методики, предложенные в пособии, можно использовать на уроках музыки в школах, на внеклассных занятиях и для семейного досуга на дому. Рекомендации размещены в открытом доступе.

Это одна из инициатив кампании "Музыка – важна. Музыка – возможна", направленной на информирование общества о возможностях и способностях таких детей, которая реализуется ВБО "Даун Синдром" при поддержке Украинского культурного фонда.

"Наша цель не только рассказать широкой публике о музицировании детей с синдромом Дауна, но и заинтересовать музыкальных педагогов разных образовательных учреждений в том, чтобы они не боялись браться учить таких детей музыке. Проблема с неготовностью педагогов обучать музыке детей с инвалидностью часто связана с элементарным непониманием возможностей", – объясняют в "Даун Синдром".

Методики, предложенные в руководстве, будут интересны практически любому ребенку, поскольку они были наработаны во время работы экспериментальной музыкальной онлайн-кружки для детей с синдромом Дауна и их сиблингов (родных братьев и сестер). При реализации проекта занятия постоянно адаптировались музыкальными педагогами под культурный запрос и потребности участников.

Рекомендации подготовила музыкальный педагог ВБО "Даун Синдром" Валерия Бровко-Дивина. Консультантами при написании пособия были психолог Юлия Головата и коррекционный педагог Ольга Лисненко.

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Буклет в электронном формате разместили в открытом доступе в октябре, ведь это – Всемирный месяц осведомленности о синдроме Дауна.

Детский словарный запас развивается медленнее, если долго пользоваться гаджетами.

Обычно ребенок в 1,5 года знает 5-20 слов, а в 2 года - 40-50 слов, выяснили ученые университетской больницы города Тампере в Финляндии.

Но чем больше времени ребенок проводил у экранов гаджетов, то медленнее развивался его словарный запас.

Автор: Валерия Радзиевская
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