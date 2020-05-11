Как не заразиться коронавирусом в парикмахерской: советы врача

Существует большой риск заразиться коронавируса в парикмахерской. Фото: pmg.ua

В Украине с сегодняшнего дня, 11 мая, откроют парикмахерские и салоны красоты. Однако, возможность заражения в них Covid-19 остается все еще высокой.

Там мастер достаточно долго контактирует с человеком, склоняется над ним, его голова рядом с головой клиента и так далее. Те повседневные маски, которые мы носим, ​​практически не защищают нас от вируса. При посещении парикмахерской лучше надевать респиратор. Об этом рассказал бывший главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов, передает "Обозреватель.

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"Поскольку парикмахерские и салоны красоты не очень большие, вентиляция там не очень хорошая, то вероятность заражения там достаточно велика. Медицинские маски предназначены для того, чтобы защитить окружающих от того, что человек выдыхает. Большая часть этих капель останется на маске внутри, хотя, говорят, вирус может летать в воздухе долго - от 30 минут до часа. Поэтому для похода в парикмахерскую лучше одеть респиратор", - пояснил он.

Он объяснил, чтобы избежать заражения, в помещениях хотя бы раз в час необходимо проводить сквозное проветривание, протирать все поверхности растворами, которые уничтожают вирус.

"Кварцевание нельзя проводить, когда там находятся люди. Лучше включить его на ночь. Пусть работает до утра, тогда оно убьет минимум то, на что попадут лучи. Если соблюдать все правила, риск можно свести к минимуму", - подытожил Бережнов .

От 11 мая в Украине ослабили карантин. В частности, позволили работать парикмахерским и салонам красоты.