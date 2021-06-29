Как и где сохранить здоровье

Тысячи благодарных пациентов отмечают Каменец-Подольский Центр Семейной Медицины

Центр семейной медицины — одно из ведущих медицинских заведений не только Каменца-Подольского, но и области. Каменчанам давно известно: хочешь получить профессиональную консультацию врача, быть уверенным в результатах лабораторных исследований, пройти эффективное лечение — обращайся в Центрмед.

История клиники началась в 1999 году, и с тех пор услуги ЦСМ расширились до многопрофильных направлений. Здесь вас встретит команда профессионалов, которые внимательно отнесутся к каждому пациенту. В заведении принимают врачи как самых востребованных специальностей — терапевт, педиатор, кардиолог, гинеколог, отоларинголог, эндокринолог, стоматолог, так и специфических направлений, например, таких как фитотерапевт, гирудотерапевт, массажист.

Особое место в Центрмед занимает лаборатория. Так как клиника старается идти в ногу со временем, регулярно обновляя оборудование, то это всегда гарантированно точная информация о здоровье пациента, объективная диагностика, которая позволяет врачу подобрать максимально подходящее лечение в каждом отдельном случае. А на сегодняшний день в условиях пандемии — это всегда возможность быть на страже своего здоровья, вовремя отреагировать на появившиеся отклонения.

Вас беспокоит здоровье суставов? В Центре семейной медицины успешно работает ударно-волновая терапия, направленная на лечение различных ортопедических нарушений. Уникальные свойства метода УВТ по регенерации новых тканей, сосудов (капилляров), интенсивное усиление обменных процессов в зоне воздействия могут значительно ускорить процесс формирования рубцовой ткани и сокращают время лечения.

Хочется отдельно отметить стоматологический кабинет ЦСМ. Это всегда современный подход к лечению, полный спектр помощи вашим зубам на основе передовых технологий.

Тысячи благодарных пациентов отмечают Каменец-Подольский Центр Семейной Медицины после посещения гирудотерапевта. С самого своего старта клиника предлагает этот нетрадиционный, но известный веками метод лечения. Преимущества гирудотерапии в широком воздействии на организм. Будь то кожные заболевания, или кардиологические, неврологические и такое пикантное, как геморрой — вам в помощь гирудотерапия со своими пиявками. И самочувствие поправите, и омолодитесь одновременно!

Каменец-Подольский, Драгоманова 14а

+38 (096) 796-36-85

+38 (098) 812–63–48

+38 (097) 782-45-70

https://www.centrmed.com/