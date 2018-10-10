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среда, 10 октября 2018 22:33

Чем быстро промыть желудок при отравлении

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Чем быстро промыть желудок при отравлении
Отравление лечат сладким раствором из соды Фото: ukrhealth.net

От употребления необработанного куриного мяса и яиц люди заражаются сальмонеллезом, который прежде всего вызывает обезвоживание. Бояться надо не только курятины, но и майонеза, соусов или кремов. В эти продукты добавляют сырые яйца.

Об этом рассказал Михаил Коваль, столичный инфекционист.

"При легком обезвоживании назначают выпойки раствором для промывания желудка. Этот порошковый средство продают в аптеках. Его следует развести в воде. Пить понемногу. На вкус, конечно, не сахар. Но он быстро действует. Можно раствор приготовить самому. В литре кипяченой воды развести две столовые ложки сахара и по чайной - соли и пищевой соды. Принимать, пока вместо рвоты не пойдет чистая вода", - советует врач.

Сальмонеллез - это инфекционное заболевание, вызывающее тошноту, боль в животе, обезвоживание организма. Оно поражает органы желудочно-кишечного тракта.

Возбудителем болезни являются бактерии рода сальмонелла. Они проникают в клетки кишечника, вызывая воспаление слизистой оболочки. Выделяется токсин, легко попадает в кровь, отравляет органы.

"Чаще всего человек заражается сальмонеллами после употребления яиц и куриного мяса. Также опасными становятся продукты, лежащие рядом. Бывает для отравления достаточно прикоснуться к яйцу, хранящейся на полке в холодильнике. И после этого не помыть руки с мылом", - продолжает специалист

Время от употребления некачественного продукта до появления первых симптомов составляет от 2 ч. до трех суток.

Симптомы:

тяжесть в мышцах рук и ног

Судорожное подергивание конечностей

Обезвоживания.

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20 дней живет бактерия сальмонеллеза в молоке, в пиве - два месяца, в сливочном масле - четыре месяца, в мясе и колбасе - до четырех месяцев, в сырах - почти год.

Советует не менять раствор на кофе или чай. Они обладают мочегонным и послабляющим действием, которые только ухудшат состояние.

Автор: Екатерина Романчук
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