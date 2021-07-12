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среда, 14 июля 2021 17:12

Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия

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Более 25% опрошенных украинцев вакцинировались от Covid-19. Около 10% готовы к этому. 30% будут прививатся только той вакциной, которую вводят нардепам. 35% граждан против вакцинации при любых условиях. Такие данные показал опрос, проведенный Gazeta.ua. В нем приняли участие 1076 человек.

О том, почему украинцы не хотят вакцинироваться и к чему это приведет, Gazeta.ua рассказал Тарас Жиравецкий, советник львовского городского головы по медицинским вопросам.

Автор: Gazeta.ua
  Результаты социологического исследования, проведенного Gazeta.ua.
Результаты социологического исследования, проведенного Gazeta.ua.

Почему треть украинцев категорически отказывается от вакцинации?

Данные, имеющиеся в СМИ о том, что вакцины могут вызвать побочные действия, например, тромбоз или смерть - пугают. Такая ситуация не только в Украине, но и за ее пределами. Ибо, если побочная реакция была, хотя бы у одного человека, каждый начинает волноваться и примерять ее на себя.

Немало и таких граждан, которые верят, что в вакцине есть чип, который им хотят внедрить. А потом, благодаря ему контролировать жизнь. Парадоксально, но есть люди с высшим образованием, и они в это верят. Похожим фейкам доверяют больше, чем подтвержденной информации от медиков. Ясно, что люди не являются профессионалами, все это для них новое. Кроме того, немало фантастических фильмов с похожими сюжетами, в которые люди подсознательно начинают верить. Миф о чипе такой же, как и о том, что антитела после коронавируса исчезают через три месяца. Все в это поверили и теперь тяжело доказать обратное.

Миф о чипе такой же, как и о том, что антитела после коронавируса исчезают через три месяца. Все поверили и теперь тяжело доказать обратное

Кроме этого, доверие к вакцинации низкое, потому что люди не проходят перед ней никаких обследований. Часто спрашивают нужно ли оно, чтобы узнать не в группе риска ли они, чтобы не получить побочные действия. Но подобных обследований не проходят нигде, даже за пределами Украины. Проверка могла бы быть целесообразной, но финансово не возможна. Наша страна не потянет таких расходов.

Большим плюсом является то, что у нас можно выбрать какой вакциной прививаться. В России есть только одна и все. А у нас три, например, если, в коллективе, на работе, прививают одной вакциной, а вам она не нравится, идете в больницу и прививайтесь там другой.

К чему это приведет?

Возможно, ни к чему. Потому что если речь идет о молодом населения, то оно не в группе риска попадания в стационар. Поэтому это не должно стать большой проблемой. Официально переболело более 2 млн, а не официально около 10 млн. Риск заболеть второй раз минимальный. А это что-то вроде естественной вакцинации. За последние полгода я практически не видел пациентов, которые заболели во второй раз. Даже во время очередной вспышки болезни второй раз болели крайне мало человек. Я провел собственный опрос на своей странице в одной из социальных сетей. 4200 человек написали, что болели коронавирусом. Из них 50 перенесли инфекцию дважды. И то, если разобраться, думаю останется несколько человек, которые действительно болели пару раз. В процентном соотношении это даже не 1%.

При каких условиях выработается коллективный иммунитет?

Он выработается только после следующей волны, когда переболеет коронавирусом 70-80% населения. Коллективного иммунитета вакцинация не выработает. Потому что все равно эти люди будут болеть. Можно посмотреть на Великобританию. Там около 30 тыс. новых случаев несмотря на то, что провели вакцинацию, но они прививали людей за 60 лет. По их информации сейчас болеет больше молодых пациентов, но из них мало кто попадает в больницу. Поэтому смертность низкая. То есть они защитили старших вакцинацией. Молодые - в основном все переболели. Теперь даже если пенсионеры заболеют, перенесут болезнь в легкой форме. Лучшая защита не вакцина, а антитела, которые появляются после болезни. Да, риск осложнений никуда не девается, но защиту получаем мощную.

Лучшая защита не вакцина, а антитела, которые появляются после болезни. Да, риск осложнений никуда не девается, но защиту получаем мощную

Вакцина по защите идет на втором месте. Если переболеет 70% украинцев вирус не будет иметь шансов на распространение и исчезнет, это и есть так называемый коллективный иммунитет.

Практически у всех пациентов, которые переболели антитела остаются на долгое время - более года точно. То есть мы знаем, что год они держатся, дальше будет видно, потому что коронавирус в Украине относительно недавно, нужно время, чтобы сказать что-то конкретное. Но есть вероятность, что антитела могут держаться, как после кори до 10 лет, или пожизненно. Сейчас в ЕС вспышки новых случаев, потому что они были на жестком локдауне и относительно Украины в них переболел меньший процент населения.

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Почему треть украинцев готова прививаться только препаратом, который вводили нардепам?

Люди хотят для себя лучшего. Нардепам вводили те препараты, которыми прививают в странах большой семерки. Хотя не все они вакцинировались Pfizer. Часть прививали CoronaVac, часть AstraZeneca. Конечно, каждый хочет наиболее известный препарат. В Европе не везде признают CoronaVac. Возможно, этот вопрос исключительно политический, но это еще одна причина, почему хотят вакцинироваться Pfizer, потому что для того, чтобы путешествовать, нужен паспорт вакцинации. Его дают после прививки не всеми вакцинами.

Сейчас ведутся разговоры о третьей дозе Pfizer? Целесообразно ее вводить?

Выглядит, как желание компании выдать желаемое за действительное. Поэтому идет активная дискуссия. Возможно, третья доза и не потребуется. Также сейчас поднят вопрос об использовании различных комбинаций вакцин. Раньше это было запрещено, но так, как в других странах не имеет всех вакцин, об этом заговорили.

Сколько времени защищают вакцины?

От трех месяцев до года. Сейчас этот вопрос изучают. Четко сказать трудно, потому что сама вакцинация началась недавно. Мы находимся в ходе эксперимента.

Тем, кто не знает, когда вакцинироваться летом или осенью, советую это делать в период, когда нет большой волны заболеваемости. Чтобы успел выработаться иммунитет за 21 день - можно и летом.

Тем, кто не знает, когда вакцинироваться летом или осенью, советую это делать в период, когда нет большой волны заболеваемости. Чтобы успел выработаться иммунитет за 21 день - можно и летом

В России ситуация хуже. Там вакцинировали людей больших городов, и это не сработало вообще. Это не остановило госпитализацию. Сейчас в них устанавливают рекорды по смертности. Умирает за день около 700 человек. "Спутник V" не защитил. Эффективность этой вакцины уже испытали на практике и она не сработала. Причина - не закончили третий этап исследования и тому подобное. Возможно, будут менять что-то в этой вакцине, или закупать другую.

Какая из трех вакцин, которые есть в Украине, лучшая?

Они все хорошие. Там принцип действия немного отличается. Но конкретно трудно сказать. Ведь даже в Британии не вакцинировали какой-либо одной вакциной, а тремя разными. Главное, что антитела вырабатываются после всех трех вакцин, практически у всех пациентов. Как будет реагировать организм на появление нового штамма - посмотрим дальше. Сейчас имеем стабильную ситуацию. За вчера более 400 госпитализированных. И, если их разделить по областям - это не катастрофическая цифра. Количество больных колеблется, но скачку нет. Когда будет тысяча, полторы госпитализированных в день можно говорить о начале новой волны.

Министерство здравоохранения фиксирует подозрения на заражение новым штаммом коронавируса Delta в Украине. Его уже обнаружили в 104 странах. Наше государство к встрече с этим вирусом совсем не готово.

Автор: Влада Москвитис
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