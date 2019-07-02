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среда, 03 июля 2019 01:35

Язык тела: о чем расскажет поза во время сна

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На спине, на животе, в позе зародыша или морской звезды - излюбленные положения во время сна могут выдавать эмоции: тревогу или, наоборот, спокойствие, гнев или радость.

Поза, в которой вы спите, - интересный материал для экспертов. Если днем мы можем контролировать язык своего тела и избегать определенных жестов или движений-индикаторов эмоций, то ночью принимаем то или иное положение бессознательно. Многие считают, что излюбленная поза сна связана с той или иной чертой характера человека и даже может предсказать его судьбу. Однако это заблуждение. Она, скорее, отражает чувства, которые человек испытывал, засыпая. Ночью наши тело и разум таким образом продолжают диалог, начатый вечером.

О чем же хочет сказать наше тело?

Поза эмбриона

 

Название этой позы идеально описывает положение тела во время сна: на боку, спина скруглена, руки согнуты в локтях, а ноги - в коленях и поджаты к животу. По данным исследователей сна, в таком положении спит большинство людей. Многие считают, что эта поза - сигнал о том, что нам нужна защита или мы пытаемся вернуться в детство.

Мнение эксперта. Поза зародыша для человека - самая привычная и удобная, ведь именно в этом положении мы находимся в утробе матери. Не нужно искать в этом скрытый смысл. Эта поза говорит о том, что вы всего лишь хотите успокоиться и расслабиться. Возможно, вас что-то тревожит или заставляет чувствовать себя некомфортно.

Стойкий оловянный солдатик

 

Не самое естественное и распространенное положение. Руки вытянуты по швам и прижаты к телу, спина напряженная и прямая, как будто вы зажаты в тесном пространстве или спите между двумя людьми.

Мнение эксперта. Эта не самая удобная поза говорит о том, что человека не отпускают заботы и незавершенные дела. Он словно готов в любой момент вскочить и начать действовать. Возможно, он переживает насчет важных дел, которые ждут его утром. О полноценном отдыхе и расслаблении в такой позе не может идти и речи.

На животе

 

Плечи зажаты, позвоночник напряжен, голова повернута в сторону, дыхание и кровообращение затруднены. Врачи утверждают, что спать на животе крайне вредно для здоровья. Косметологи добавляют, что такая поза ведет к появлению преждевременных морщин, ведь кожа лица "мнется" из-за контакта с подушкой, в ней нарушаются процессы микроциркуляции, к тому же ее всю ночь атакуют пылевые клещи и прочие микроорганизмы, населяющие подушку.

Мнение эксперта. Эта поза — индикатор сильнейшей усталости. Поворачиваясь спиной к окружающему миру, мы пытаемся скорее заснуть, сконцентрироваться на отдыхе, подсознательно хотим защитить свой сон от внешней агрессии. Иногда, впрочем, причина, заставляющая нас выбирать такую позу, вполне явная — например, нам мешает спать свет или какие-то звуки.

Также мы часто засыпаем лицом в подушку не дома, так как в новой обстановке не чувствуем себя достаточно комфортно и таким образом пытаемся абстрагироваться. Эту позу нельзя назвать полезной для организма, но многие люди говорят, что только так могут быстрее и крепче уснуть.

Руки под подушкой или на животе

 

Неважно, как вы лежите: на животе, на боку или на спине - обратите внимание, где расположены ваши руки. Если во сне вы обнимаете подушку или трогаете живот, это важный сигнал тела.

Мнение эксперта. Иногда прикосновение к каким-то предметам помогает нам успокоиться. Кто-то крутит ручку во время совещания или играет ключами от машины, подходя с просьбой к незнакомому человеку. Прикосновение к подушке или животу тоже своеобразный "транквилизатор". К тому же так тело может сигнализировать о необходимости физического контакта.

Некоторые из распространенных правил хорошего сна его качество на самом деле не меняют. Например, влияние матраса на то, как мы спим, сильно преувеличено. Здесь работает правило "лучшее – враг хорошего". Если вас устраивает ваша постель, то не стоит искать что-то более удобное. Нам комфортнее всего на таком матрасе и в такой кровати, к которым мы привыкли. Другой пример: бокал вина на ночь не улучшит сон. Да, он поможет быстрее заснуть, но последствия его употребления дадут себя знать ближе к утру. Растворившись в крови, алкоголь приведет к частым кратковременным просыпаниям, лишив нас глубокого восстановительного сна. Это не закончится до тех пор, пока уровень алкоголя не упадет до нуля.

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