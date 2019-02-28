350 миллионов людей страдают от редких заболеваний

Международный день редких заболеваний отмечается ежегодно в последний день февраля.
На своей странице в Instagram популярный педиатр Евгений Комаровский поделился интересными фактами и цифрами, которые следует знать каждому.
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Существует около 7 тыс. различных типов редких заболеваний и расстройств. Примерно 350 млн человек во всем мире борются с редкими заболеваниями. В США заболевание считается редким, если оно поражает меньше 200 тыс. человек, а в Великобритании - менее 50 тыс. граждан. 80% редких заболеваний имеют генетическое происхождение, но многие из них проявляются во взрослой жизни. Примерно 50% людей, пораженных редкими заболеваниями - дети. Каждый третий такой ребёнок не доживает до пяти лет. Для 95% редких заболеваний не изобретено никаких лекарств.
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Цель Международного дня редких заболеваний — привлечь внимание общественности к проблемам больных людей, а также повысить осведомленность о редких болезнях и их влиянии на жизнь человека. ⠀ #докторкомаровский #RareDiseaseDay2019 #календарь #календарьЕОК #редкиезаболевания
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