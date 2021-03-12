Вместе 24/7: месяц назад влюбленные скувалися цепью

Сегодня исполняется месяц с тех пор харьковчане 33-летний Александр Кудлай и 28-летняя Виктория Пустовитова приковали к своим рукам цепь. С ней запланировали прожить 3 месяца. У парня скованная правая рука, а у девушки - левая. Процесс сварки цепи зафиксировали представители Книги рекордов Украины.

Автор: предоставлено Александром Кудлай Месяц назад харьковчане Александр Кудлай и Виктория Пустовитова приковали к своим рукам цепь

Кроме того, что пара стремится попасть в Книгу рекордов, они хотят укрепить свои отношения.

Как изменилось их жизни за период челленджа, влюбленные рассказали корреспонденту Gazeta.ua

"Домашние обязанности никак не делили. Все само собой происходит. Не чередуемся кто будет убирать или мыть посуду. В моральном плане мы стали более сдержанными, наши диалоги более конструктивные. Правда, устали в физическом смысле. Ведь наши руки все время скованы ", - поделился Александр.

Насчет работы, то парень работает дистанционно - перепродает автомобили. До начала эксперимента Виктория занималась наращиванием ресниц. Сейчас клиенток не принимает.

Автор: предоставлено Александром Кудлай Месяц назад харьковчане Александр Кудлай и Виктория Пустовитова приковали к своим рукам цепь

"Сейчас гораздо меньше времени уделяю работе. Во-первых, стали активнее вести свою Instagram-страницу. Во-вторых, нас начали приглашают на съемки и интервью. А до этих событий тоже нужно подготовиться", - отметил Кудлай.

Влюбленные уверяют, что желание отменить челлендж в них не возникает.

"Уже есть некоторые методы, которые помогают морально перезагрузиться. Например, компьютерные игры, в которых можно друг другу виртуально надавать по морде, очень сильно способствуют разрядке и уменьшают желание подраться в реальности. Этот метод нам очень подошел", - добавила Виктория.

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14 февраля этого года Александр Кудлай и Виктория Пустовитова приковали к своим рукам цепь. Для эксперимента одежду подготовили заранее. В швейном ателье им вставили в вещи молнии. Такая модернизация гардероба обошлась в 3 тыс. грн.