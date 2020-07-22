Влюбленные сыграли свадьбу на границе

Праздник устроили в лесу у шведско-норвежской границы, которую разделили белой лентой. Фото: Pixabay

Пара из Швеции и Норвегии решила не отменять свадьбу из-за коронавирусних ограничений.

Влюбленные организовали церемонию на границе 2 стран, сообщает BBC.

Они говорят, что очень хотели пожениться, поэтому решили не менять дату свадьбы. К тому же невеста из Норвегии, Камилла Йорд, в шутку предложила провести церемонию на границе стран. Ее поддержали родственники, друзья и сам жених Александр Клерн.

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Праздник устроили в лесу у шведско-норвежской границы, которую разделили белой лентой.

"Мы хотели стать мужем и женой! Любовь побеждает всех", - сказала Камилла.

Жених признался, что был в восторге от большого количества собравшихся гостей. Он не ожидал, что кто-то захочет приехать на свадьбу в лес.

За церемонией бракосочетания наблюдали 2 полицейских - они контролировали, чтобы никто из гостей случайно не перешел границу.

На свадьбе в индийском городе Палиганж жених заразил коронавирусом всех гостей. Через 2 дня он умер. 30-летний мужчина до праздника не имел проблем со здоровьем. Но перед свадьбой у него повысилась температура.