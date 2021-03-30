Ученые назвали самую сексуальную черту характера

Бескорыстие - самая сексуальная черта характера. Фото: pixabay

Американские эксперты провели исследование и выяснили, что бескорыстные люди более привлекательные для противоположного пола. И для них не составляет труда найти партнера.

В эксперименте приняли участие более 800 человек, пишет nlm. Профессор психологии Пэт Барклай задавал респондентам вопросы относительно отношений. В частности, насколько участники эксперимента готовы помогать другим, могут ли стать донорами или пожертвовать деньги в благотворительные организации и тому подобное.

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Исследователей удивило, что бескорыстие оставило позади уверенность в себе, чувство юмора и честность. Хотя именно эти качества, как правило, мужчины и женщины ищут в своих спутниках жизни.

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