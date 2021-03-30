Мужчина за 24 года озеленил бесплодную пустыню

Аласай Садиман оживил бесплодную пустыню. Фото: Reuters

Житель индонезийского острова Ява 69-летний Аласай Садиман за 24 года самостоятельно высадил 11 тыс. деревьев и превратил бесплодные холмы на зеленые леса.

В местности, где живет мужчина, было мало осадков и влаги, поделилось Reuters.

Постоянные пожары уничтожили пригодную для обработки землю, а из-за засухи пропадал урожай.

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Садиман решил сажать фикусы и баньяновые деревья, так как они хорошо сохраняют влагу и могут выжить в среде с низкими осадками.

Позже мужчина добавил к саду гвоздику и джекфрут, которые можно было продать. Люди сначала считали его сумасшедшим, ведь ради саженцев Садиман даже продал коз.

Через некоторое время отношение к мужчине изменилось, когда пустыня позеленела от деревьев, которые сажал Садиман. У людей появились собственные водоемы с питьевой водой, урожай собирают по 2-3 раза в год и наладили продажу между соседними населенными пунктами.

"Я надеюсь, что люди здесь смогут жить благополучно и счастливо. И не сжигайте лес снова и снова", - подчеркнул Садиман.

В Ивано-Франковской области задержали 51-летнего жителя Яблуницкой территориальной общины, который в лесу подстрелил жителей Косовщины 37 и 39 лет.