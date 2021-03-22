Тренер блогер и маньяк: в кого не стоит влюбляться

Инструктор по йоге умеет слышать и слушать, чувствительный к желаниям и понимающий. Фото: pixabay

Иногда женщины страдают от неразделенной любви, или недостатка внимания со стороны мужчини.

Есть несколько типов мужчин, отношения с которыми могут быть сложные, пишет Cosmopolitan.

Один из них - тренер в спортзале. Он кажется хорошим, мужественным. В то же время парень-тренер - бесконечный повод для ревности. Он любит себя и свою работу, а значит, и женское внимание. Большинство не готовы видеть своего мужчину среди других девушек, поэтому возникают ссоры.

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С мужем-блогером также сложно строить отношения. Он в центре внимания и часто зарабатывает тем, что делится с аудиторией подробностями личной жизни. Женщины должны быть готовы к этому.

Литературный маньяк, тот кто интригует и есть очень романтичным. Но с ними трудно, потому что одновременно натура таких мужчин мечтательная, чуткая и ранимая.

С айтишниками будет трудно девушкам, которые привыкли всегда оставаться в эпицентре жизни любимого и получать от него максимум внимания. У разработчиков и программистов нет на это времени.

Инструктор по йоге умеет слышать и слушать, чувствительный к желаниям и понимающий. Но чаще всего такие ребята абсолютно беспомощны в быту: ни тарелку помыть, ни ужин приготовить. Зато в спальне все будет впечатляюще.

Есть некоторые привычки и жизненные приоритеты, благодаря которым мужчины обращают внимание на женщин. Один из них - инвестиция в молодость. Стоит как можно быстрее найти своего косметолога, научиться делать массаж лица и покупать качественную декоративную косметику и средства по уходу.