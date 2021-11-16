Сколько мужчин звонят по телефону во время секса: неожиданные факты в процентах

В развлекательном шоу "Хто зверху" команда-победитель после каждого раунда отвечает на интересные вопросы о мужчинах и женщинах. В 12-м эпизоде ​​приняли участие шеф-повар Евгений Клопотенко, певцы Melovin и Артем Пивоваров, певица Viktoria, настоящее имя Виктория Смеюха, вокалиста группы Kazka Александра Зарицкая и телеведущая Мила Еремеева. Капитаны команд неизменны - Сергей Притула и Леся Никитюк.

Для Gazeta.ua собрали неожиданные проценты о мужчинах и женщинах с игрового проекта "Нового канала".

Сколько процентов женщин получали цветы от тайного поклонника?

Клопотенко и Притула признались, что имеют такой опыт. Мужчины озвучили цифру в 34%. На самом деле так и есть: правильный ответ - 30%.

Сколько процентов женщин ходят на пляж с макияжем?

Этот бонусный вопрос эффектно зачитала Viktoria. Она забралась на игровой стол и задала вопрос. Это сбило мужскую команду с толку. Они не угадали, что по статистике, таких женщин - 25%.

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Сколько процентов мужчин хоть раз в жизни отвечали на звонок во время секса?

Сразу в начале обсуждения Melovin признался, что поступал так. Также о подобных партнерах рассказала Смеюха. Таких мужчин, по статистике, всего 8%.

Сколько процентов мужчин не умеют управлять автомобилем с механической коробкой передач?

13% респондентов не владеют этим навыком.

Сколько процентов мужчин стесняются брать с собой на работу еду в лоточках?

Никитюк рассказала интересный факт о звездной паре - Екатерине Осадчей и Юрии Горбунове. Еще до бракосочетания женщина носила ведущему на съемки бутерброды, которые приготовила дома. Учитывая пример звезд, женская команда предположила, что стыдятся около 35%. По статистике, таких - 29%.

Сколько процентов женщин согласны с выражением: "За каждым успешным мужчиной стоит успешная женщина"?

Правильный ответ - 80%.

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Сколько процентов женщин покупали абонемент в спортзал и ни разу не ходили?

12% респондентов имеют такой опыт.

В очередном выпуске игрового шоу "Кто сверху" продолжают удивлять неожиданной статистикой о женщинах и мужчинах. В 10-м эпизоде ​​сыграли актер Тарас Стадницкий, юморист Владимир Жогло, телеведущий Сергей Лиховода, актриса Анна Гресь, юморист Анастасия Ткаченко и певица Наталья Карпа.