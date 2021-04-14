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среда, 14 апреля 2021 23:46

Руслана трогательно поздравила мужа с днем ​​рождения
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Руслана нежно поздравила с днем ​​рождения своего мужа Александра Ксенофонтова
Фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko
Руслана нежно поздравила с днем ​​рождения своего мужа Александра Ксенофонтова
Руслана нежно поздравила с днем ​​рождения своего мужа Александра Ксенофонтова
Руслана нежно поздравила с днем ​​рождения своего мужа Александра Ксенофонтова
Руслана нежно поздравила с днем ​​рождения своего мужа Александра Ксенофонтова

Певица Руслана Лыжичко нежно поздравила с днем ​​рождения своего мужа Александра Ксенофонтова. Сегодня ему исполнилось 52 года. По случаю праздника звезда опубликовала на своей странице в Instagram их совместные фотографии.

"Сегодня День рождения у моего мужа Саши. И мы вместе творим друг другу счастья, вдохновения, музыку. И сегодня я хочу сказать ему самое трогательное. Ты мой единственный и один такой во всей вселенной. Ты особенный и удивительный, и для меня ты - мое солнце и мой ветер, мои звезды и мои ночи, мои волны и мой океан. Ты - моя бездна любви и я тебя люблю всем сердцем как только можно в этой жизни любить ", - написала певица.

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Звезда украинского шоу-бизнеса пожелала мужу ценные вещи.

"Сегодня я хочу тебе самое ценное - свободу души. Ту свободу, которую иногда ворует наш мир, которую иногда воруем мы сами по себе. Почувствуй неповторимость свободы творить все прекрасное, творить себя, творить все, что дает тебе твой талант. Рождайся ежедневно новыми чувствами , идеями, мечтами. Снова и снова, ежесекундно. И я дарю тебе мое сердце".

В конце декабря певица Руслана Лыжичко и ее муж, продюсер Александр Ксенофонтов, отметили серебряную свадьбу. По случаю годовщины Руслана опубликовала черно-белые снимки со дня свадьбы.

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