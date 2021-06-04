Психотипы людей, которые больше всего склонны ревновать

Контроллеры - это один из типов людей, которые ревнуют. Фото: pixabay

Во многих возникает раздражение, когда партнер начинает заигрывать с кем-то другим.

В результате может возникать ревность. Нередко любимые хотят контролировать каждый шаг, пишет lifestyle.segodnya.

По словам психолога Анны Михайленко, есть и такие люди, которым чувство ревности совсем не свойственно. Их около 5% на планете. Психологи считают их исключениями, которым не следует слишком радоваться. В поведении таких людей обычно есть эмоциональный холод, они не проявляют глубоких чувств. Но жестокая ревность - это также крайности, которые по симптомам похожи на психоз.

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Контроллеры - это один из типов людей, что ревнуют.

"Первый тип - это те люди, которые все контролируют. Почему чаще ревнуют женщины? Потому что они чаще всего любят контролировать: ты поел, ты одел, ты переоделся?" - рассказала Анна Михайленко.

По словам психолога, другой тип с когнитивным искажением мозга дает возможность ему додумывать, домысливать и дорисовывать.

Люди-оценщики, которые живут оценками. Они осуждают как других, так и себя, сравнивают других с собой. Тогда и возникают навязчивые мысли, что партнер может найти кого-то другого: младше, умнее, перспективнее.

Есть и те, кто растворяются в партнере. Они забывают о собственных интересах, друзьях и личном пространстве. В то же время люди с более взрослой и крепкой любовью меньше подвержены мелким ревностям в отношениях.

"Чем ниже взаимоотношения, тем больше им нужны мелкие ревности, чтобы держать себя в тонусе. Скажем, если думать, что вашего партнера замечают - вы еще ничего, ведь он остается с вами. Это выращивания вашего эго. На базе такого уровня отношений думать о совершенной любви не приходится", - рассказала психолог.

В счастливых отношениях влюбленные часто говорят слова любви и поддержки. Гармонию могут создать на самом деле простые слова. Психологи говорят, есть несколько фраз, которые влюбленным парам желательно регулярно говорить друг другу. Ведь зачастую конфликты и ссоры бывают из-за того, что партнеры замалчивают обиды и перестают говорить слова любви. Таким образом автоматически упрекают.