Примеры поведения, свидетельствующие об эмоциональном насилии в паре

 
Ексклюзивы
1/5
Надо было не провозгласить независимость, а восстановить ее - Андрей Шкиль
Надо было не провозгласить независимость, а восстановить ее - Андрей Шкиль
Просмотров: 117
Зеленый, белый, японский - на уникальном гастрофестивале удивили рецептам борщей
Зеленый, белый, японский - на уникальном гастрофестивале удивили рецептам борщей
Просмотров: 1152
Новые тарифы на электроэнергию - сэкономим или потеряем?
Новые тарифы на электроэнергию - сэкономим или потеряем?
Просмотров: 783
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
Просмотров: 2106
Сорочинская ярмарка стартовала. Что, где и почем - первые фото
Сорочинская ярмарка стартовала. Что, где и почем - первые фото
Просмотров: 5904
Македонцы, скифы, англичане, русские - кто и как боролся за Афганистан в прошлом
Македонцы, скифы, англичане, русские - кто и как боролся за Афганистан в прошлом
Просмотров: 684
Гибель мэра Кривого Рога: эксперт указал на интересные детали
Гибель мэра Кривого Рога: эксперт указал на интересные детали
Просмотров: 2079
Кони, вакханки и разрытые могилы: на Гелон-фесте показали историю от скифов до современности
Кони, вакханки и разрытые могилы: на Гелон-фесте показали историю от скифов до современности
Просмотров: 2043
НАТО ошибся, оставив Украину и Беларусь в "серой зоне" - Мотыль
НАТО ошибся, оставив Украину и Беларусь в "серой зоне" - Мотыль
Просмотров: 963
"Книг своих не люблю": Юрий Издрик празднует 59-летие
"Книг своих не люблю": Юрий Издрик празднует 59-летие
Просмотров: 216
Фото
Все фото
5
5
11
16
4
Участники &quot;Холостяка&quot; стали родителями
Участники "Холостяка" стали родителями
Шесть лет в браке: Дмитрий и Ирина Монатики поделились архивными фото
Шесть лет в браке: Дмитрий и Ирина Монатики поделились архивными фото
Как разбогатеть на разводе: 11 женщин, получивших самые щедрые отступные
Как разбогатеть на разводе: 11 женщин, получивших самые щедрые отступные
Шевченко, Ярмоленко и Сидорчук: как выглядят любимые футболистов сборной Украины
Шевченко, Ярмоленко и Сидорчук: как выглядят любимые футболистов сборной Украины
Продадут за $3 млн: скованные цепью влюбленные не будут снимать оковы
Продадут за $3 млн: скованные цепью влюбленные не будут снимать оковы
Видео
Все видео
Украинка вдохновила американца создать клип на украиноязычную песню
Украинка вдохновила американца создать клип на украиноязычную песню
Ники Минаж вышла замуж за насильника
Ники Минаж вышла замуж за насильника
Тамада Осадчая и платье весом 23 кг: чем впечатлила свадьба Ассоль
Тамада Осадчая и платье весом 23 кг: чем впечатлила свадьба Ассоль
В белом платье и с мужем под руку: девушка пришла на вступительный экзамен сразу после свадьбы
В белом платье и с мужем под руку: девушка пришла на вступительный экзамен сразу после свадьбы
Горячая свадьба превратилась в мордобой: курьезное видео
Горячая свадьба превратилась в мордобой: курьезное видео
Интервью
1/5
"Кравчук вылетал из Верховной Рады со словами:" Я в этот гадюшник больше не приду "- Александр Мороз
"Кравчук вылетал из Верховной Рады со словами:" Я в этот гадюшник больше не приду "- Александр Мороз
Просмотров: 1098
Ни одному человеку во власти не пришло в голову, что нельзя такого делать на аллее Небесной Сотни - эксперт
Ни одному человеку во власти не пришло в голову, что нельзя такого делать на аллее Небесной Сотни - эксперт
1 Просмотров: 1233
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
5 Просмотров: 576
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Просмотров: 162
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
Просмотров: 396
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
18 августа 2021
Просмотров: 846
На одну ніч
Божечки, як же я злюся на себе! Навіщо погодилася? Треба було одразу тікати. Ми приїхали до Чернівців на пів дня, власне, лише переночувати. А це моє ...
четверг, 19 августа 2021 15:55

Примеры поведения, свидетельствующие об эмоциональном насилии в паре

  Комментировать
Примеры поведения, свидетельствующие об эмоциональном насилии в паре
Если любимый критикует любую новую идею, отказывает от нее и говорит, что девушка все испортит, то это также признак насилия. Фото: pixabay

В отношениях стоит быть осторожными в некоторых моментах и не игнорировать их, потому что они могут сигнализировать о эмоциональном насилии.

Один из них, когда партнер жестоко шутит или контролирует внешний вид, пишет Healthista.

Еще один из сигналов издевательства, если рассказывает смешные по его мнению истории о том, чего партнерша не умеет, не может, не знает.

Постоянное чувство вины без причин также признак насилия со стороны партнера. Это означает, что он часто обвиняет в чем-то и соответственно на подсознательном уровне возникает обвинения к себе.

Часто, когда партнер просит прислать фото с события без него, или указывает, когда оттуда вернуться или с кем общаться, воспринимают как защиту от него. На самом деле это проверка, которая свидетельствует о эмоциональном насилии.

Если любимый критикует любую новую идею, отговаривает от нее и говорит, что девушка все испортит, то это также признак насилия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как паре побороть трудности, когда стали жить вместе

Комплименты, которые были в начале отношений, со временем меняются на негативные комментарии, то это сигнал насилия.

Конфликты в паре можно решать и избегая больших скандалов. Надо научиться акцентировать на том, как получить удовольствие и радость от отношений.Если доводить партнеру его неправоту, то могут возникнуть только негативные эмоции.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Примеры поведения, свидетельствующие об эмоциональном насилии в паре». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
августа

"Слуга" Бужанский выругался на журналистку – его поддержал Дубинский

Освободили людей, которых везли на принудительные работы

В Москве мятежники попытались захватить власть

Сбили российский вертолет

Самое читаемое
&quot;За мою карьеру такого не было&quot; - Могилевская рассказала о концерте ко Дню Независимости
"За мою карьеру такого не было" - Могилевская рассказала о концерте ко Дню Независимости
3
 Просмотров: 11835
Как жили женщины Афганистана до власти талибов: фото
Как жили женщины Афганистана до власти талибов: фото
10
 Просмотров: 9450
Гороскоп на 18 августа: назвали знаки, которые не умеют любить
Гороскоп на 18 августа: назвали знаки, которые не умеют любить
 Просмотров: 6579
Надвигается мощная гроза: где ждать ливней с градом
Надвигается мощная гроза: где ждать ливней с градом Просмотров: 6525
Без угрызений совести: кто из украинских звезд переметнулся на сторону России
Без угрызений совести: кто из украинских звезд переметнулся на сторону России
5
 1 Просмотров: 6462
Он + она
Почему люди расстаются после лет в браке
Почему люди расстаются после лет в браке Просмотров: 432
Ученые опровергли миф о влиянии тестостерона на мужчин
Ученые опровергли миф о влиянии тестостерона на мужчин Просмотров: 315
Как паре побороть трудности, когда стали жить вместе
Как паре побороть трудности, когда стали жить вместе Просмотров: 171
Пары перестают хотеть детей - в чем причина
Пары перестают хотеть детей - в чем причина Просмотров: 594
Алгоритм действий, чтобы найти мужчину на сайте знакомств
Алгоритм действий, чтобы найти мужчину на сайте знакомств Просмотров: 423
Больше всего комментируют
15
Военный парад: у Тимошенко разводят "зраду"
12
Известный блогер написал о тайных встречах Зеленского с Медведчуком
7
Сколько украинцев готовы проголосовать за Зеленского
4
"Старые песни о главном" - сети разнесли "совковую" инсталляцию
2
Российский оккупант убирается - потом выборы. Правительство написало законопроект
Голосов: 86
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) шесть
  • 2) четыре
  • 3) три
  • 4) два
  • 5) одно
  • 6) ноль
Просмотреть