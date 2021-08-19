Примеры поведения, свидетельствующие об эмоциональном насилии в паре

Если любимый критикует любую новую идею, отказывает от нее и говорит, что девушка все испортит, то это также признак насилия. Фото: pixabay

В отношениях стоит быть осторожными в некоторых моментах и не игнорировать их, потому что они могут сигнализировать о эмоциональном насилии.

Один из них, когда партнер жестоко шутит или контролирует внешний вид, пишет Healthista.

Еще один из сигналов издевательства, если рассказывает смешные по его мнению истории о том, чего партнерша не умеет, не может, не знает.

Постоянное чувство вины без причин также признак насилия со стороны партнера. Это означает, что он часто обвиняет в чем-то и соответственно на подсознательном уровне возникает обвинения к себе.

Часто, когда партнер просит прислать фото с события без него, или указывает, когда оттуда вернуться или с кем общаться, воспринимают как защиту от него. На самом деле это проверка, которая свидетельствует о эмоциональном насилии.

Если любимый критикует любую новую идею, отговаривает от нее и говорит, что девушка все испортит, то это также признак насилия.

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Комплименты, которые были в начале отношений, со временем меняются на негативные комментарии, то это сигнал насилия.

Конфликты в паре можно решать и избегая больших скандалов. Надо научиться акцентировать на том, как получить удовольствие и радость от отношений.Если доводить партнеру его неправоту, то могут возникнуть только негативные эмоции.