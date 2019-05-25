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воскресенье, 26 мая 2019 05:28

Почему поцелуи полезны для здоровья

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Почему поцелуи полезны для здоровья
Поцелуи помогают организму нормально функционировать, и и делает нас счастливыми

Польза поцелуев проявляется в обезболивающий эффект, сжигании калорий и усилении иммунной системы.

Когда находитесь в состоянии во время спазмов, мигрени, ПМС - лучшим лекарством будут поцелуи. Короткого поцелуя в щеку будет недостаточно. Наиболее действенные - страстные поцелуи утром и вечером.

Поцелуи пойдут на пользу вашей фигуре, ведь способны сжигать калории, рассказывает 2plus2.ua.

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Вместо того, чтобы делать перекус - поцелуйте любимого человека. Поцелуи помогают устранить стресс и улучшить настроение.

Также это поспособствует снятию напряжения после тяжелого трудового дня. Они активизируют выработку гормона радости.

Во время поцелуев происходит обмен бактериями, содержащимися в слюне, - и это стимулирует активность иммунитета.

Поцелуи снижают риск инфаркта и инсульта. От этого приятного процесса сердце сокращается чаще. Это улучшает кровоток в организме, кровоснабжение всех органов и систем, нормализует артериальное давление, тренируются сердце и сосуды.

Для того чтобы поцелуй принес радость следует регулярно чистить зубы, посещать стоматолога, пользоваться жидкостью для полоскания горла и пить много воды.

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