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среда, 23 октября 2019 01:45

Почему иногда стоит игнорировать мужчин

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Мужчины часто ведут себя так, будто им никто не нужен. Но попробуйте игнорировать мужчину и увидите, что произойдет. Это один из самых верных способов завоевать и удержать объект вашего внимания.

Зачем нужно игнорировать мужчину?

 

С мужчинами в большинстве своем все довольно просто. Если вы преследуете их, они от вас убегают. Если вы слишком навязчивы, они исчезают. Если вы слишком доступны, то вы не так привлекательны для мужчины. Почему же иногда стоит немного игнорировать мужчину, который вам нравится?

1. Разбудите в нем охотничий инстинкт

В каждом мужчине живет инстинкт охотника. Нет ничего привлекательнее для них, чем погоня за чем-то, что они не могут поймать или иметь. Демонстрируя некоторое равнодушие и вызывая у него чувство, будто вы для него недосягаемы, вы усилите его желание. Нам всегда больше всего хочется то, что нам недоступно.

2. Стимулируйте его честолюбие

Мужчина жаждет ощутить себя победителем и успешным во всех областях. Если вы будете для него непокоренной вершиной, то станете самой желанной целью. Несмотря на бессилие мужчина будет надеяться покорить вас.

Желая обрести контроль, он просто сходит с ума, потому что несмотря на все его старания, вы ведете себя так, будто вам все равно. Не думайте о том, что он сдастся и откажется от вас. Игнорирование заставит его еще больше стараться.

3. Помогите ему почувствовать вашу уникальность

 

Часто, когда девушке нравится мужчина, она пытается всячески привлечь его внимание, флиртует, ловит каждое его слово и тешит его самолюбие.

Если вы хотите завоевать внимание мужчины, который привык, что его осыпают женским вниманием, вам нужно отличаться от остальных.

Игнорирование собьет его с толку. Девушки, которые его не интересуют, не могут от него оторваться, а та, которая привлекала его внимание, не хочет ничего о нем знать. Это заставит его думать о том, что в вас есть что-то особенное.

4. Он будет искать ваше внимание

Многие мужчины хотят внимания и восхищения. Если вы сделаете вид, что вам все равно, это заставит его больше прилагать усилий, чтобы вновь завладеть вашим вниманием. Чем дольше он не получает вашего внимания, тем более одержимым становится.

5. Научите его вас ценить

Некоторые мужчины пренебрегают женщиной в отношениях, не уделяя внимание. Игнорирование может стать хорошим способом продемонстрировать ему какого это - обесценивать чьи-то чувства. Отгородившись, вы заставите его дважды подумать, что именно вы значите для него.

Это также преподаст ему важный урок. Если он не может измениться и относиться к вам по-другому, смело прощайтесь с ним и уходите.

6. Ради сохранения мирных отношений

 

Иногда стоит игнорировать мужчину, чтобы держать его в узде. Некоторые представители сильного пола любят провоцировать своих возлюбленных, особенно, если хотят вызвать определенные переживания.

Если мужчина периодически пытается вас вывести из равновесия, попробуйте игнорировать его поведение. Отказываясь участвовать в его играх, вы в конце концов прекратите это поведение и возможно даже обретете спокойные отношения.

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Как игнорировать мужчину правильно

1. Прекратите все общение

Если вы хотите, чтобы он о вас думал, дайте ему время, чтобы у него была возможность по вам соскучиться. Он не сможет скучать, если вы постоянно с ним разговариваете. Перестаньте ему звонить и отправлять сообщения.

2. Не спешите

Мгновенная реакция на его просьбы намекает ему о том, что вы всегда доступны ему при любом удобном случае. Он вам написал? Не спешите отвечать. Подождите немного. Может быть пару часов или дней. Покажите, что у вас много своих дел. Мужчины любят погоню, так что не стоит поддаваться сразу на его требования. Заставьте его какое-то время подождать, но не долго, чтобы он потерял интерес.

3. Не раскрывайте все карты сразу

 

Мужчинам нравится легкая загадочность. Вам необязательно рассказывать о себе все сразу. Мужчина склонен быстро терять интерес, если он все о вас знает. Так ему кажется, что он вас уже покорил и вы не вызываете у него восхищения. Помните о том, что мужчинам нравится охота и вызов.

4. Будьте готовы уйти

Если вы хотите, чтобы мужчина стремился к длительным отношениям с вами, не забывайте про самоуважение. Придерживаясь своих стандартов, вы отсеете тех мужчин, которые будут манипулировать вами, и привлечете тех, кто будет вас уважать, и тех, с кем стоит строить отношения.

Мужчины это чувствуют. Даже если он высокий и привлекательный, он чувствует, что, если вам изменит, будет плохо с вами обращаться или пользоваться вами, вы просто уйдете.

5. Будьте собой

Не стоит притворяться кем-то еще, чтобы угодить ему. Будьте спонтанны, иногда позволяйте себе немного подурачиться и повеселиться. Когда вы будете не вместе, он сможет сравнить вас с другими и понять насколько уникальной вы являетесь.

Мужчины воспринимают информацию глазами. Они считывают сигналы, которые вы им подаете, опираются на ваши жесты и мимику, чтобы понять, как действовать дальше. Улыбка - самый простой способ показать свой интерес мужчине. Во время разговора старайтесь сделать так, чтобы ваше тело было направлено в его сторону, немного сократите расстояние между вами и наклоните голову, чтобы он понял, что общение с ним доставляет вам удовольствие. Постарайтесь не скрещивать руки и не оглядываться, когда он с вами разговаривает. Это сигнализирует об отсутствии интереса и убивает желание продолжать с вами более серьезные отношения.

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