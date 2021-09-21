Парам посоветовали, как смотреть фильмы ужасов

Главные индикаторы страха - артериальное давление и размер зрачков - меньше проявились в пар, держались за руки в момент просмотра фильмов ужасов. Фото: pixabay

Чтобы получить меньше стресса во время просмотра фильма ужасов, надо держаться за руки с любимым.

Исследователи измерили уровень стресса в 83 парах, смотревших небольшие фрагменты из фильмов ужасов и нейтральных фильмов во время эксперимента, пишет knowledge4policy.

"Эти видео вызвали стрессовую реакцию. Однако были значительные различия между ситуациями, когда пары поддерживали и не поддерживали друг друга. Также мы зафиксировали зависимость от качества отношений", - отметил автор исследования Тайлер Графф.

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Главные индикаторы страха - артериальное давление и размер зрачков - меньше проявились у пар, державшихся за руки в момент просмотра фильмов ужасов. Наименьший стресс также чувствовали пары, которые были в крепких отношениях. Это означает, что в стрессовых ситуациях тактильный контакт с близким человеком помогает справиться со страхом.

Главное время для пары в течение дня то, которое они проводят в постели перед сном. Но часто влюбленные делают одни и те же ошибки, которые могут стоить им брака. Одна из них: супруги ложатся в постель в разное время.