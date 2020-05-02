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воскресенье, 03 мая 2020 01:35

Нужна ли правда в отношениях

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  Ложь в отношениях может быть полезной только при "однократном использовании"
Ложь в отношениях может быть полезной только при "однократном использовании"

Когда мы вступаем в отношения, то часто оказываемся перед выбором: честность или спасительная ложь? Психологи уверены, что иногда не стоит раскрывать всю правду.

"Когда я познакомилась с Александром, у меня уже было два гражданских брака, — вспоминает Елена, 37 лет. — Он рассказал, что в его семье всегда женились один раз и на всю жизнь и его родители не приняли бы в семью разведенную женщину. Я сказала, что до него у меня были только мимолетные романы. Через три месяца он сделал мне предложение".

"Иногда лучше солгать или скрыть правду, чем раскрывать перед партнером все обстоятельства жизни", — считают психологи. В начале отношений не стоит распространяться о некоторых моментах личной жизни: чрезмерная правдивость может оттолкнуть или оскорбить.

"У супругов могут быть разные точки зрения на аборт или добрачные сексуальные связи, — говорит психолог. — Так, муж клиентки резко изменил отношение к ней после того, как она рассказала о жизни до брака: длительной связи с молодым человеком и аборте. Он человек верующий, консервативных взглядов, отнесся к такой правде крайне негативно, и семья оказалась на грани развода".

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Что стоит за правдой?

Многие пары считают, что должны говорить друг другу правду. Психологи называют это типичным примером максимализма, который скорее вреден, чем полезен.

"Например, жена призналась мужу в измене. Но подумала ли она о том, как он теперь будет жить? А если у них дети, рассмотрела ли она вариант развода со всеми вытекающими последствиями? Скорее всего, нет. За многими признаниями, которые приносят партнеру боль, стоят не лучшие мотивы: желание свести счеты, мысль "пусть он тоже почувствует, как мне плохо", эгоизм: "я делаю, как хочу, а ты справляйся, как сможешь".

 

"Пару лет назад моя жена устроилась в крупную компанию и стала неплохо зарабатывать, — рассказывает Владислав, 45 лет. — Последние 12 лет она занималась только домом и воспитанием сына, а тут начались частые командировки, которые выводили меня из себя. Она уезжала с командой, в которой было немало молодых людей. Я не выдержал и нанес удар первым. Во время одной из ее поездок я изменил ей и обо всем рассказал. Я ожидал, что реакцией на откровенность будет ответное признание. Но жена ответила, что не думала изменять, а хотела внести свой финансовый вклад в семью".

Не раскрывать все карты перед партнером еще и элемент игры, которая будет на пользу отношениям. У каждого должны быть свои интересы и та часть жизни, в которую он не пускает никого, даже самых близких. Женщине не обязательно рассказывать мужу, о чем она говорит с подругами.

Если отношения строятся на принципах доверия, уважения и соблюдения личных границ, секреты только укрепят союз. Нужно осознавать, какие мотивы вынуждают обманывать партнера или не договаривать. Честный ответ на вопрос: "Что эта ложь даст мне и как повлияет на мои отношения?" поможет понять свои чувства и эмоции, узнать о себе что-то новое и что-то поменять.

"Каждое лето я уезжаю в гости к подруге на юг, — говорит Светлана, 35 лет. — Каждый вечер тусим в клубе, а потом сплетничаем о мужьях. Зачем рассказывать об этом мужу? Он чувствует себя спокойнее, думая, что я целыми днями лежу на пляже с книжкой. Это помогает мне чувствовать себя загадочной и желанной. Я возвращаюсь счастливой и заряжаю его хорошим настроением".

Ложь в отношениях может быть полезной только при "однократном использовании": если она начинает входить в привычку, брак в опасности. Нет смысла строить союз, фундаментом которого будет ложь. А ответить на вопрос женщины, не поправилась ли она, всегда лучше отрицательно, даже если правда налицо.

Потребность в верности партнера есть у всех без исключения. Мы все вправе рассчитывать на это, если наш союз прочен. Множество отношений рушится именно из-за неверности одного из партнеров. Удивительно, но мужчины на самом деле ценят моногамию.

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