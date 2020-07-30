Назвали стереотипы, которые мешают счастливым отношениям

Отношения требуют времени, работы над собой и определенных жертв. Фото: pixabay

Часто люди создают в голове представление о любви от знакомых пар или за примерами фильмов или книг, и верят в это.

Придерживаясь таких стереотипов, парам еще труднее построить счастливые и здоровые отношения, пишет Lady.Tochka.

Построить счастливые отношения можно, отпустив ложные представления об отношениях. Если продолжать верить этим вещам, то личная жизнь рискует быть токсичной.

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Среди наиболее популярных стереотипов является то, что человек ждет идеал, в котором полюбит себя. Но идеальных людей нет. Все имеют свои недостатки, и как бы вы ни старались полюбить их в партнере, у вас это не получится. Смысл в том, чтобы найти человека, которого действительно будете любить. И тогда его недостатки не будут доводить вас до состояния нервного срыва.

То, что любовь приходит сама по себе, бывает только в сказках и фильмах, в реальной жизни вы вряд ли случайным образом проснетесь в объятиях идеального парня. Отношения требуют времени, работы над собой и определенных жертв. Конечно, оба партнера могут хотеть отношений, но если вы не будете решать конфликты и не будет вам желание идти на компромисс и уступать, то ваша любовь не продлится долго.

Еще один стереотип - это то, что любые отношения приносят людям страдания. Большинство - встречает своего человека и влюбляется, никогда не разбивая свое сердце. Отношения не должны вредить вам или разрушать вашу жизнь.

Любовь важна для каждого человека и она может делать вас счастливыми, но она не избавит вас от других проблем, с которыми вам придется столкнуться в жизни. Если вы и ваш партнер не можете общаться или решать определенные проблемы, то ваши отношения не будут приносить вам счастье. И здесь даже неважно, насколько вы любите друг друга.

Многие считают, что секс не важен, но это не правда. Если вам не нравится заниматься сексом с вашим партнером, то будет трудно иметь здоровые долгосрочные отношения. Ведь в паре очень важно чувствовать себя довольными, расслабленными и уже тогда счастливыми.

Также ошибаются, когда считают, что партнер должен быть лучшим другом. Ни в коем случае ваша вторая половинка не должна заменять друзей или быть единственной, на кого можно положиться или попросить совета. Даже если вы доверяете ему / ей, имейте и других близких друзей.

Психологи утверждают, что около 70% супружеских пар имеют постоянные конфликты в браке. Статистика свидетельствует, что пары не могут решить свои проблемы, поскольку не согласны друг с другом.Оба партнера должны быть готовы выслушать мнение друг друга. Ведь все люди имеют вредные привычки, поэтому парам главное помнить, что никто не идеален, и во всех отношениях возникают проблемы.