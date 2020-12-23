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среда, 23 декабря 2020 23:46

Назвали самые впечатляющие открытия ученых об отношениях

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Назвали самые впечатляющие открытия ученых об отношениях
Те, кто женится до 30 лет, имеет низкий риск расстаться. Фото: pixabay

Отношения между парнем и девушкой стали объектом исследований ученых за последние десятилетия.

Их открытие нередко помогают парам построить прочные и длительные романтические отношения, пишут 24 Новини.

Например, исследователи из Оклендского университета в Мичигане сделали вывод, что люди с нарциссизмом, макиавеллизмом и психопатией нередко держат своих бывших возле себя для пользы. Это может быть из-за секса, денег или других вещей. Чаще всего к такому прибегают мужчины.

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Было еще одно открытие ученых о том, что пары, которые распределяли домашние обязанности, были более довольны своими отношениями, чем те, в которых все выполнял кто-то один.

Поразило и исследования о том, что для мужчин развод может нести смертельную опасность в будущем. Разведенные и неженатые мужчины имеют более высокий уровень смертности и более склонны к злоупотреблению психоактивными веществами и депрессии, чем женатые.

Также было открытие по возрасту для бракосочетания. Следовательно, те, кто женится до 30 лет, имеет низкий риск расстаться. Но, если жениться после 32 лет, то возможность развода возрастает на 5%.

Исследования Института Вильямса при Юридической школе UCLA в 2018 году, в котором изучали однополые и гетеросексуальные пары в течение 12 лет, показало, что в однополых мужских парах меньше шансов расстаться.

Есть несколько правил, которых стоит придерживаться влюбленным, если они хотят совместить работу и романтические отношения. Одной из них является обсуждение планов заранее, пишет Cosmо. Если партнеры постоянно загружены и не имеют возможности в любой момент пойти на свидание или уехать, соответственно все планы нужно обговаривать заранее.

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