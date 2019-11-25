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вторник, 26 ноября 2019 01:35

Кто больше жалеет о случайном сексе

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И женщины, и мужчины часто сожалеют об упущенных возможностях (например, о партнерах, которых бросили), обмане и неверности, а также о том, каким был наш первый сексуальный опыт. И мужчины, и женщины много рассказывают о сожалениях, так или иначе касающихся секса. Но схожи ли у представителей обоих полов конкретные причины грустных "сексуальных" воспоминаний? Исследования показывают, что нет.

В рамках одного исследования студентам колледжа предложили прочесть два сценария. Первый описывал историю, герой которой занялся случайным сексом, а позже об этом пожалел. Во втором же сценарии герой отказался от аналогичной возможности и впоследствии сокрушался уже по этому поводу. Затем участников попросили оценить, насколько сильно они сами могли бы переживать в подобных ситуациях.

Оказалось, мужчины чаще жалеют о том, что могли упустить некую связанную с сексом возможность, а женщины — о том, что воспользовались ею. Другими словами, мужчины, как правило, сожалеют о том, чего у них не было, тогда как женщины больше переживают насчет того, что у них было.

В другом исследовании участникам выдали список с примерами сожалений, связанных с сексом. Опрашиваемых попросили отметить, с какими из этих ситуаций они сами сталкивались. И опять же женщины чаще говорили о тех случаях, в которых они выбрали "действовать", а мужчины отметили больше вариантов, описывающих "бездействие".

Женщины чаще всего жалеют о том, что:

выбрали для первого сексуального опыта "неправильного" человека,

изменили партнеру,

слишком быстро перешли от романтики к интимным отношениям.

Для мужчин самые грустные воспоминания — о том, что они:

не сказали партнерше о ее привлекательности,

не использовали все возможности заняться сексом в молодом возрасте,

не были более сексуально активными до того, как женились.

Результаты говорят о том, что сексуальные сожаления — обычное явление для мужчин и женщин, но природа этих сожалений различается в зависимости от пола. Как объяснить эту гендерную разницу?

Точного ответа нет. Но проводившие исследование ученые считают, что полученные результаты напрямую относятся к теории эволюции. Основная идея в том, что у затрат на "репродуктивный успех", связанных с сексуальными действиями или бездействием, разная цена для мужчин и женщин.

Женщины с большей вероятностью могут сожалеть о случайном сексе, который не привел к отношениям, в том числе и потому, что в случае рождения ребенка их родительские затраты на потомство будут гораздо выше. Беременность и роды сказываются на здоровье. Инвестиций в виде времени и денег, необходимых для жизни с ребенком, от женщины требуется больше, особенно если ей придется растить его без отца.

В то же время мужчины с большей вероятностью будут сожалеть о том, что потратили время на отношения, которые не привели к сексу или где его было недостаточно (потому что так снижается вероятность завести детей).

В обоих этих сценариях присутствуют гипотетические репродуктивные издержки. Например, риск забеременеть от человека, который не останется с тобой и ребенком, для женщин. А для мужчин это риск упустить возможность передать свои гены.

Рассмотреть итоги исследования можно и с других точек зрения. Например, общественное мнение все еще диктует нам, что женщины не должны вступать в случайные связи и вообще получать от интима удовольствие. И эти настроения заставляют дам больше жалеть о том, что они позволили себе не обремененный отношениями секс.

Судя по всему, женщины в целом гораздо чаще задумываются о социальных последствиях своего сексуального поведения, чем мужчины. Эта идея подтверждается и другими исследованиями, которые показали, что женщины чаще мужчин беспокоятся о последствиях случайного секса для своей репутации.

Стоит также отметить, что женщины чаще, чем мужчины, сообщают о "менее чем удовлетворительных" ощущениях от случайного секса. А значит, разница в уровне удовольствия также может играть свою роль в этой истории.

Физическая страсть не принимает в расчет никакие обстоятельства. Но все же не стоит считать, что она способна лишь на одни разрушения: сила страсти дает нам шанс раскрыть еще одну важнейшую часть собственной личности. Открытие своей сексуальности оказывается особенно ярким, когда совпадает с кризисом середины жизни. Тогда страсть может стать воплощением мечты, которая не была реализована в молодости.

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