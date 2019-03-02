Какие прикосновения позволяют манипулировать мужчиной

С помощью прикосновений женщины могут управлять чувствами, желаниями и поведением мужчины.

Казалось бы, для того чтобы передать и получить нужную информацию от другому человека у нас есть глаза, уши, язык, и этого достаточно. Но, оказывается, человеку для лучшего понимания требуется трогать руками объект, с которым он контактирует.

Прикосновения, обнимания, поглаживания, похлопывания, целование, щекотание могут демонстрировать наше удовольствие, любовь, дружбу, поддержку, поощрение, наказание и т. д. А для женщин это еще и мощнейший инструмент, с помощью которого они могут управлять чувствами, желаниями и поведением мужчины. Какие прикосновения помогают манипулировать мужчиной, пишет allwomens.ru.

Дружеские объятия

Именно дружеские, которые не несут в себе сексуального намека, могут больше расположить мужчину и настроить на серьезные отношения. Человеческая психика устроена так, что любое вторжение в физическое пространство она воспринимает как агрессию. Мало существует мужчин, способных обрадоваться, когда незнакомая или малознакомая женщина сходу бросается на шею. Но если "вторжение" происходит через мягкое, осторожное, ненавязчивое прикосновение, оно настраивает мужчину на позитивное отношение к женщине.

Прикосновения для привлечения внимания

Прикосновения как к своему телу (поглаживание шеи, накручивание волос на палец и т. д.), так и к телу мужчины (нечаянное касание запястья, похлопывание по плечу) всегда могут быть использованы женщиной для привлечения его внимания. Это скрытая манипуляция, которая "читается" мужчиной на подсознательном уровне. Единственное условие, она должна проводиться очень умело, без очевидного манипулирования, либо же, наоборот, с подчеркнутым, по-женски мастерским кокетством.

Похлопывание мужчины по плечу

Американские ученые доказали, что легкого похлопывания по плечу (руке или спине) достаточно, чтобы человек охотнее пошел на финансовый риск. В ходе специального исследования они выяснили, что, если женщина по-дружески и мягко касается области плеч мужчины, он охотнее включаются в рискованные авантюры. В таком женском прикосновении мужчина, не осознавая, чувствует материнскую защиту, которая располагает его к щедрым жестам. Прекрасная манипуляция в помощь женщинам, желающим воспользоваться деньгами мужчины или стимулировать его на подвиги ради себя.

Прикосновение к одежде мужчины

Женщина, которая смахивает с пиджака мужчины невидимые пылинки, поправляет ему галстук, застегивает пуговки, и т. д., манипулирует. Но скорее не мужчиной, а окружающими. Этими жестами она демонстрирует потенциальным конкуренткам, что мужчина уже занят. Мужчина же в таком поведении женщины может увидеть знаки, которые станут ему понятны в контексте сложившихся с ней отношений.

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Касания и озвучивание "темы" прикосновений

Для демонстрации своего расположения и провоцирования мужчины на знакомство, ухаживание, свидание, женщины часто используют прикосновения к частям тела мужчины, его одежде, аксессуарам, сопровождая их комплиментами или уместными замечаниями. Например, женщина касается запястья мужчины со словами: "Не подскажете, который час?", или поправляет растрепанные волосы на его голове, проговаривая: "Ветер испортил тебе прическу". На языке прикосновений это означает, что мужчина женщине нравится, она флиртует и приглашает его проявить инициативу.

Касания губами (поцелуи)

Это естественная и однозначная манипуляция. Ее невозможно трактовать неправильно. В зависимости от места поцелуя, мужчина поймет, какую реакцию ожидает от него женщина. Женщина, четко понимая цель поцелуя, определяет, куда и как целовать мужчину. Место, продолжительность, интенсивность, откровенность поцелуя расскажет мужчине о желательной степени близости. И, конечно же, поцелуи несут в себе не только сексуальную манипуляцию.

Прикосновения, обещающие близость

Это самая любимая женская манипуляция, с помощью которой женщина может добиться от мужчины если не всего, то многого. Но, каждая женщина, в отличие от мужчины, знает, что эти многообещающие касания еще не значат возможность секса. Начинается все с того, что женщина берет мужчину за руку, касается рукой или губами его лица, волос, приобнимает за плечи. Затем ее рука плавно переходит в область талии, опускается на бедра, приближаясь к интимным частям тела. Кульминацией, в зависимости от цели, стадии отношений или раскованности женщины, является поцелуй и касание эрогенных зон.

Прикосновения во время близости

Это целая наука, описанная в Камасутре, работах Зигмунда Фрейда и многочисленных статьях людей, специализирующихся на интимной сфере жизни человека. Знания о том, как правильно манипулировать мужчиной прикосновениями в сексе, заложено в женщине генетически, а если вдруг не заложено, то можно прочитать вышеперечисленные труды. Женщина, получившая от мужчины "лицензию" на такие прикосновения, становится искусной манипуляторшой. А мужчина – добровольным заложником ее манипуляций. И, конечно же, отказа ей нет ни в чем.

Женщины часто становятся заложницами идеалистического представления о семейных отношениях. Им кажется, что чем больше они проведут времени с супругом, тем роднее и ближе станут. Такую модель поведения женщины переносят и на секс – чем больше, тем лучше. Эта стратегия, возможно, и работает, но только в начале отношений. Большой семейный стаж ослабевает сексуальное влечение. Чтобы скучать по сексу с супругой, мужу нужен периодический сексуальный голод. Лучше если он будет не в искусственных отказах, а в вынужденных – поездка к родственникам, командировка, гости в доме.