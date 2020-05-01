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пятница, 01 мая 2020 22:00

Как себя вести, чтобы понравится парню при первой встрече

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Как себя вести, чтобы понравится парню при первой встрече
Исследования показали, что длительний зрительный контакт увеличивает вероятность влюбленности двух человек. Фото: pixabay

Чтобы понравиться парню иногда надо включить стратегию.

Существуют психологические трюки, которые помогут привлечь внимание парня и заинтересовать его, пишет Yourtango.

Одним из таких хитростей есть просьба об одолжении. Исследования показывают, что люди, как правило, нравятся тем, кто делает для них какую-то услугу. А все потому, что мы подсознательно заставляем себя верить, что человек сделает так же для нас, как и мы для него.

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Большинство ребят нечасто получают комплименты, поэтому, когда они слышат приятные слова, то это точно удивляет их. Если девушка сделает парню комплимент, то это сыграет ей на пользу. Психологи отмечают, что нужно говорить комплимент максимум один раз в день.

Также исследования показалы, что длительний зрительный контакт увеличивает вероятность влюбленности двух человек. К тому же, такой взгляд повышает доверие и усиливает привязанность близких людей, а также стимулирует выработку окситоцина, который укрепляет вашу симпатию.

Если девушка будет называть парня по имени, это будет стимулировать его эго. Кроме этого, слух собственного имени имеет уникальное положительное влияние на активацию мозга.

Копировать жесты парня - один из самых распространенных способов выявления связи с ним. Психологи заметили, что люди могут создать более тесную связь, "зеркально несмотря на кого-то" - то есть заметив одинаковую жестикуляцию, даже если это делается абсолютно сознательно.

Не стоит бояться показывать парню свои недостатки, надо быть собой. Ведь потом все будет видно.

Надо также поработать над своими ожиданиями от парня. И сформулировать их хорошими и позитивными.

Парню следует дать возможность поговорить о себе. Спрашивая, чем он зарабатывает на жизнь или чем увлекается, это заставит его открыться вам. И этим вы ему понравитесь, ведь заинтересуете его любимой темой для разговора.

Также девушке следует иметь жизнь вне отношений. Интересоваться различными увлечениями, иметь друзей.

У девушек порой случаются ситуации, когда парень перестает отвечать на сообщения.Это может означать, что человек, прочитавший сообщение не сразу может ответить.Парень может быть занят, иметь важные дела или быть за рулем.Если он не отвечает несколько часов или дней подряд, то на это могут быть две причины.

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