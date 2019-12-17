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вторник, 17 декабря 2019 01:35

Как понять, что вы нашли настоящую любовь

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  Три вопроса помогут лучше понять свои чувства. Фото: ua.depositphotos.com
Три вопроса помогут лучше понять свои чувства. Фото: ua.depositphotos.com

Мы часто бываем не уверены в своих чувствах: это просто дружеская симпатия, или мы и правда наконец нашли свою "половинку"? Ученые предлагают три вопроса, ответы на которые помогут нам лучше понять свои чувства.

Психологи исследуют, что отличает прочные и гармоничные союзы от тех пар, которые вспыхивают и быстро гаснут. Они говорят, что для прочного брака нужно, чтобы оба партнера честно и искренне ответили "да" на три вопроса.

Что же нам следует сказать себе, чтобы узнать, уготована ли нашему союзу долгая жизнь?

1. Хотели бы вы дружить с этим человеком? Другими словами, могли бы у вас с этим человеком быть насыщенные и плодотворные отношения, если бы вы не были сексуальными партнерами и не собирались заводить детей?

Такой вопрос сразу же исключает тех, с кем нас связывают в первую очередь физическое влечение или планы, не привязанные к обыденной реальности повседневной жизни.

Когда я говорю "Я тебя люблю", говорю ли я тем самым "Мне нравится жить рядом с тобой, даже если мы не ласкаем друг друга и не строим общие планы на будущее"?

2. Уважаете ли вы этого человека как личность (с его предпочтениями, образом жизни, ценностями)? Уважаете ли вы его отношение к миру и отношения с другими людьми независимо от его поведения по отношению к вам?

Это позволяет нам оценить, любим ли мы другого человека не только за то, что он нам дает (и что может закончиться), но и за то, как он взаимодействует с миром (а это может продолжаться вечно).

Равнозначно ли наше признание в любви словам "Я люблю тебя как подарок миру, уже одно твое присутствие в нем — это подарок"?

3. Готовы ли вы смириться с тем, что некоторые недостатки никогда не исчезнут?

Недостатки, которые уже сейчас раздражают вас изо дня в день, почти наверняка и дальше будут заставлять скрипеть механизм вашей пары: привычка разбрасывать вещи или потребность непременно встречаться с друзьями каждые выходные.

Означает ли мое "Я люблю тебя", что "Мне удалось убедить себя, что со временем все, что меня не устраивает, сгладится"?

Или я могу сказать "То, что я люблю в тебе, так мощно, так уникально и так желанно, что я люблю тебя несмотря на все то, что отличает и всегда будет отличать тебя от моего идеала"? Могу ли я сказать себе с предельной откровенностью, что люблю тебя настоящего?

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С физиологической страсти начинается большинство любовных отношений. Другое дело, что во время бурных переживаний мы оказываемся настолько поглощены чувствами, что не отдаем себе отчет в том, что за человек находится рядом. Мы просто упиваемся собой и своими переживаниями. Через пару лет концентрация гормонов уменьшается и партнеры либо начинают изучать друг друга, либо тянутся к новым ярким эмоциям.

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