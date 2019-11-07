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пятница, 08 ноября 2019 01:35

Как понять, что с вами флиртуют

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  Большинство людей не понимают, что с ними пытаются флиртовать. Фото: ua.depositphotos.com
Большинство людей не понимают, что с ними пытаются флиртовать. Фото: ua.depositphotos.com

"У вас удивительные глаза, могу я пригласить вас на чашку кофе?" В таких случаях флирт более чем очевиден. Однако далеко не всегда тот, кто стремится продемонстрировать нам свой особенный интерес, столь откровенен.

Флирт может быть запутанным, и мы не всегда правильно считываем сигналы, которые посылает наш визави. Часто человек боится быть отвергнутым и поэтому заигрывает с нами не напрямую, а опосредованно: старается быть очень внимательным, рассказывает нечто веселое, подшучивает. И оставляет нас с вопросом — что же имел в виду наш собеседник?"

Исследования показали, насколько хорошо мы в действительности распознаем ситуации, когда с нами пытаются флиртовать. Психологи наблюдали, как незнакомые между собой люди общались в течение 20 минут. После чего испытуемые поделились своими первыми впечатлениями.

1. Физическое влечение. Чем больше нас привлекает человек противоположного пола, тем охотнее мы начинаем флиртовать уже при первом знакомстве. Однако, как правило, сохраняем трезвый взгляд на вещи - даже если нам кто-то очень понравился, мы не видим в его вежливости скрытый намек на то, что он заинтересовался нами.

2. Мужчины и женщины в равной мере ошибаются. Подавляющее большинство людей не понимает, что с ними пытаются флиртовать. Так, лишь 18% женщин догадались, что мужчины оказывали им особые знаки внимания. Представители сильного пола показали лучший результат — 36% смогли определить, что женщины хотели им понравиться. В большинстве случаев флирт просто не распознавался.

3. Люди лучше распознают отсутствие флирта. То, что с ними общаются лишь дружелюбно, без какого-либо сексуального подтекста, отметили 83% женщин. И это вполне соответствовало намерениям собеседников. Почти такой же — 84% — результат показали и мужчины. Оба пола весьма трезво оценивали дружеское к ним расположение, не пытаясь выдать его за проявление особого интереса. Однако демонстрировали полную наивность в ситуации, когда с ними действительно пытались флиртовать.

Как понять, что с нами флиртуют?

  Фото: ua.depositphotos.com
Фото: ua.depositphotos.com

1. Наблюдайте за движениями тела. В определенном контексте улыбки, долгие взгляды, наклон в вашу сторону тела или головы, будто бы случайные прикосновения к руке могут говорить об особом интересе к вам.

2. Будьте внимательны к тому, что говорит собеседник. Все-таки словам мы доверяем больше и с их помощью лучше распознаем желание понравиться. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваши сигналы прочитали правильно, делайте комплименты.

3. Выбирайте место встречи. Если вы в настроении пофлиртовать, отправляйтесь в те места, где можно непринужденно общаться с посторонними: клубы, бары, вечеринки. Если это к тому же будет клуб по интересам, "лед" растает еще быстрее.

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Как это делается?

По тому, как флиртует мужчина, можно догадаться — как именно он будет ухаживать. В искусстве обольщения у каждого свой стиль.

Традиционный флирт

Люди с таким "почерком" флирта предпочитают вечеринки, клубы по интересам или учебные заведения — места, где собеседники встретились не случайно и легкий, ни к чему не обязывающий разговор — негласная часть программы. Такие люди часто более интровертны, они не подходят первыми и ждут, чтобы их представили третьи лица. Их романтический интерес порой трудно распознать. Скорее всего, именно так, с подчеркнутой деликатностью, без напора, они и будут ухаживать.

Физический флирт

Более откровенный стиль: подразумевает язык тела, зрительный контакт, легкие прикосновения. Если вы посылаете вашему визави сигналы ответного интереса, это будет мотивировать его к дальнейшему движению. Ваше очевидное одобрение всех его действий — негласное условие его активности.

Игровой флирт

Шутят, не скупятся на комплименты и пытаются установить физический контакт: прикоснуться к плечу, взять вашу руку. Если вы незнакомы, то это может настораживать. Однако для быстрых свиданий, цель которых — познакомиться с большим количеством претендентов и за короткое время выбрать наиболее подходящих, такая смелая тактика может оказаться успешной.

Мы разделяем дружеское расположение и романтический интерес даже в том случае, когда человек нам нравится. Однако из-за неумения распознать адресованные нам романтические сигналы мы рискуем разминуться с потенциально близким человеком и пройти мимо своей любви.

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