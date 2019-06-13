Как не разрушить отношения

Поддерживайте постоянно романтическую атмосферу

Если хотите сохранить отношения нужно обсуждать проблемы, иметь личное пространство, не обвинять безосновательно в измене и не быть черствыми.

Проблемы нужно решать по мере поступления и не держать все в себе. Если нет желания разорвать отношения ссорой из-за пустяка, - вовремя рассказывайте о своих переживаниях.

Обсуждать все нужно исключительно с партнером. К безнадежного состояния отношения может привести обсуждения личных проблем с окружающими, а не друг с другом.

Ревность - это неуверенность в себе, недоверие к партнеру. Этого чувства не может быть много, ведь это приведет к большим проблемам, рассказывает bit.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чего лучше не говорить девушке

Проводите время вместе, но знайте меру. Часто это надоедает.

Если намерены читать втайне сообщение - это признак недоверия, является сигналом нарушения личного пространства.

Если партнер все запрещает, контролирует, имеет доступ ко всем социальным сетям и никогда не бывает виноватым - он эмоциональный насильник.