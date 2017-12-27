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среда, 27 декабря 2017 17:10

"Измена - это признак, что брак закончился" - Диана Клочко

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&quot;Измена - это признак, что брак закончился&quot; - Диана Клочко
Диана Клочко. Фото: Владимир Мукан

"Мужчина должен понимать, что для женщины важны ее фантазии. Даже если они кажутся бесполезными. Такой мужчина дает поле для маневра любимой, ценит ее выбор", - убеждена искусствовед и лектор Диана Клочко.

Читает авторские лекции по истории искусства в галереях и музеях. Совместно с поэтом Игорем Померанцевым основали частную премию Metaphora для переводчиков поэзии и эссеистики.

В разговоре с журналом "Країна" рассказала об отношениях между мужчиной и женщиной.

1. Любовь - это тотальное увлечение другим человеком.

2. Женщина должна плакать. Это - часть нашей физиологии. Могу услышать запах духов, которые запускают какие-то воспоминание, - и все, слезы потекли.

3. В мужчинах ценю чувство юмора и острый интеллект. Первое без второго бывает очень редко.

4. Идеалом мужчины для меня остается отец. Иногда ему было сложно меня понять, но он всегда старался, приветствовал мое самоутверждения. Был учителем. Многие из односельчан говорили ему: "Ты что, не можешь стукнуть кулаком по столу и показать, что хватит? То пианино купил дочери, то отпустил в город".

Измена в супружеском смысле - это признак, что брак закончился. После этого он переходит в формальную плоскость

6. Второй муж завоевывал меня несколько лет. Познакомились у подруги. У нее был свой театр и он в нем играл. За время жизни с ним поняла, что такое жертвенный аспект любви. Жертвовала собой, здоровьем, деньгами, временем.

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7. Самая трудная любовь - после 55-60 лет. Она бесперспективна. Для 20-30-летних есть сценарии ее развития - поцелуи, встречи, свадьбы, совместное жилье, дети, их воспитание. А для старших какой сценарий? Объединить имущество и жить вместе?

Полную версию беседы с Дианой Клочко читайте в журнале "Країна" №50 (403) от 28 декабря 2017 года.

Автор: Елена КАПНИК
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