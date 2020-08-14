Фразы, которые говорят о проблемах в отношениях

Отношения могут развиваться и двигаться вперед только при условии, что старые обиды остаются в прошлом. Фото: pixabay

Наша речь может сказать о нас многое. Прислушайтесь к тому, как вы говорите с партнером (и как он говорит с вами). Если в ваших разговорах проскакивают подобные фразы, это говорит о проблемах.

Несколько фраз, которые могут служить индикаторами того, что в паре не все благополучно.

"Ты забыл, как подвел меня в тот раз?"

Вы встречаетесь с человеком, который постоянно припоминает вам прошлые ошибки и ситуации, когда вы сделали ему больно? Ваши отношения напоминают постоянное предъявление друг другу счетов, где выигрывает тот, чей счет оказался больше? Если так, у вас есть повод задуматься.

В чем опасность. Такие отношения сложно назвать здоровыми. Каждый старается заработать "очки", получить преимущество над другим, чтобы иметь возможность управлять им. За этим поведением может скрываться неуверенность в себе: человек боится, что другой не будет его слушать, и пытается вынудить его к этому с помощью чувства вины.

Что делать. Отношения могут развиваться и двигаться вперед только при условии, что старые обиды остаются в прошлом. Если вас обидело поведение партнера, скажите ему об этом как можно скорее. Не ждите, пока проблема накопит достаточный "заряд", чтобы вы могли "с чистой совестью" обрушить свой гнев на голову другого. Помните о том, что негодование, которое мы держим в себе, искажается под влиянием наших последующих мыслей. Партнер может просто не понять, почему вы злитесь — а вам будет казаться, что он нарочно не замечает ваши переживания.

"Ты должен был сам понять, в чем дело"

Распространенное убеждение: близкие люди должны понимать друг друга с полуслова. На практике это часто выражается в нежелании открыто выражать свои пожелания. Зачем, если "все и так понятно"? Некоторые люди выстраивают целую сложную сеть намеков, подсказок и сигналов, которые якобы должен "считать" другой. И начинают злиться, если тот оказывается недостаточно проницательным.

В чем опасность. Привычка общаться намеками показывает, что партнеры избегают прямого разговора. В отношениях, которые строятся на доверии, нет необходимости прибегать к маскировке. Если один из партнеров ждет, что другой будет расшифровывать его знаки, он уходит от ответственности. Если он боится высказать свое мнение, то предпочитает вкладывать его в уста другого: "Ты же сам(а) этого хотел(а)". В случае конфликта он может сказать: "Ты меня не так понял(а)".

Что делать. Не бойтесь высказывать свои чувства и желания открыто. Если вам кажется, что партнеру нет дела до ваших переживаний, спросите себя: может, он просто не подозревает о них? Возможно, вам кажется, что все ваше поведение говорит о том, что вы расстроены и хотите поговорить. Но со стороны это может выглядеть совсем по-другому.

Фото: pixabay

"Если тебя что-то не устраивает, наверное, нам не стоит быть вместе"

Привычка доводить мелкие разногласия до крайности, как будто они угрожают отношениям в целом, может быстро вымотать вас обоих и привести к разрыву. Например, вы замечаете, что ваш партнер не обращает внимания на вашу новую прическу и вообще ведет себя очень отстраненно последние несколько дней. Вместо того чтобы расспросить его, узнать, что случилось, вы раздраженно говорите: "Я не могу встречаться с человеком, который так холоден ко мне".

В чем опасность. Эмоциональный шантаж ведет к ненужной драматизации. Малейшие разногласия вырастают до размеров трагедии. Вы постоянно сомневаетесь в своем выборе, подчеркиваете различия во взглядах, вкусах и образе жизни. Если отношения в итоге разлаживаются, вы получаете подтверждение своим сомнениям: да, все это были знаки того, что нам не суждено быть вместе. Это эффект "самоисполняющегося пророчества": чем больше мы верим, что нечто произойдет, тем больше говорим и думаем об этом. Так мы неосознанно помогаем этому сценарию осуществиться.

Что делать. Проанализируйте свои чувства по отношению к партнеру. Возможно, вы уже решили расстаться и теперь просто ищете повод. Если вы колеблетесь, взвесьте все за и против: хотите ли вы быть с этим человеком. Вспомните о том, с чего начинались ваши отношения. Если для вас они важны, будьте готовы к тому, что что-то будет не идеально. В этом и состоит искусство общения: мы учимся слушать другого, искать удачные формулировки, идти на компромисс. Только те отношения, которые успешно прошли через череду кризисов и вызовов, сохраняют устойчивость.

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"Как ты можешь не ревновать? Ты просто меня не любишь"

Многие считают, что ревность — это лучшее доказательство любви. Мы вроде бы показываем, что партнер нам не безразличен, мы боимся его потерять. С другой стороны, мы пребываем в постоянном беспокойстве. Нам кажется, что любовь партнера — это приз, за который нужно конкурировать буквально со всем миром. Такая установка может повлечь за собой навязчивое поведение: отслеживание телефонных звонков партнера, долгие расспросы по поводу того, где и с кем он проводит время, требования давать отчет в каждом своем шаге.

В чем опасность. Если мы отводим ревности роль главного индикатора чувств в паре, мы совершаем подмену. Любовь, при которой мы полностью поглощены другим человеком, становится болезненной зависимостью. Попытка привязать его к себе — следствие глубокого чувства неуверенности. Если мы претендуем на все внимание другого, это может говорить о том, что в детстве мы не смогли сформировать ощущение целостности, самодостаточности. В каждом возлюбленном мы видим фигуру родителя, который станет для нас всем миром.

Что делать. Испытывать легкую ревность естественно. Но следите за тем, чтобы она не перерастала в желание контролировать партнера. Здесь тоже действует "самоисполняющееся" пророчество. Чем больше вы привязываете его к себе, тем активнее он будет пытаться высвободиться. Прежде всего, попробуйте доверять партнеру. Если вы всерьез убеждены, что без вашего контроля он уйдет к кому-то еще, задайте себе вопрос: а нужен ли вам рядом такой человек?

Мужчины справляются с эмоциями хуже. Мужчины ненавидят сложные проявления чувств, потому что не понимают, что с этим делать. Когда женщина спрашивает: "Ну и куда же движутся наши отношения", мужчиной овладевает несколько негативных эмоций, с которыми он не может справиться. Когда она устраивает сцену ревности или говорит что-то вроде: "Мне кажется, ты нравишься мне больше, чем я тебе", он не понимает, как реагировать. И ему проще сбежать, чем разбираться с этой запутанной драмой.