Эксперты назвали причину развода пар

Когда ученые проанализировали данные, то поняли, что отсутствие близости - ключевой фактор при расставаниях. Фото: pixabay

Для романтических отношений душевная близость и взаимопонимание важнее отсутствия тревоги и ссор.

К такому выводу пришли канадские ученые, опубликовавшие результаты исследования в журнале Social Psychological and Personality Science.

В эксперименте принимали участие более 4000 взрослых людей, которые заполняли еженедельные анкеты о своих отношениях. С исходной выборки около 100 участников завершили исследование после разрыва отношений.

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Когда ученые проанализировали данные, то поняли, что отсутствие близости - ключевой фактор при расставаниях. Отношения быстрее прекращались у тех, кто мало интересовался партнером и неохотно делился с ним или с ней информацией о себе. Исследователи отмечают, что людям в паре может не хватать близости, и не стоит это игнорировать, даже если нет признаков непонимания или частых ссор.

Впрочем, эти выводы нужно воспринимать с оговорками, потому что близость для каждого разная. Возможно, отношения, одному партнеру казались достаточно близкими, но совсем не удовлетворяли другого человека.

Ученые отмечают, что было бы интересно посмотреть, как уровень близости влияет на решение о расставании, и достаточно ли удовлетворенности только одной из сторон, чтобы сохранять отношения.

Психологи говорят, что мы ревнуем любимых из-за неуверенности в себе, или через их характер. Самое главное - научиться сохранять спокойствие и не ревновать, потому что ревность разрушают отношения.