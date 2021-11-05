Диагностика отношений и агрессия в нужное русло: почему влюбленным следует заниматься танцами

Психолог, сексолог и ведущая реалити "Эксы" Наталья Ежова рассказала, чем танцы полезны для пары. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Психолог, сексолог и ведущая реалити "Эксы" Наталья Ежова рассказала, чем танцы полезны для пары. Ведь часто можно услышать от специалистов: "Чтобы укрепить отношения, займитесь общим делом".

О том, что совместный поход на занятия по танцам является удачным решением, рассказали в восьмом выпуске шоу на "Новом канале". Также хореограф Александр Прохоров назвал самые лучшие стили для влюбленных.

Ежова объяснила, что такого особенного дают танцы пари.

1. Танец – это диагностика отношений.

"Можно определить роль ведущего и роль ведомого. В гармоничной паре ведущий – мужчина, а ведомая – женщина. В танце можно увидеть, так ли это, и в случае чего подкорректировать систему ваших отношений", - сказала она.

2. Танец – показатель присутствия партнеров в жизни друг друга.

"Один может затмевать второго или конкурировать с ним. С помощью этой диагностики можно понять, есть ли эта проблема в реальной повседневной жизни пары", - объяснила психолог.

3. Танец – реальное взаимодействие в паре.

"Он создает настоящую близость, где можно с помощью тела, мимики и жестов проявлять свои эмоции и себя в целом. А еще он дает чувство доверия партнеру", - напомнила Ежова.

4. Танец – развитие командной работы.

"Это может быть и спортивное взаимодействие, разнообразие в сексуальной сфере и в жизни пары в целом. Ведь в процессе мы чувствуем страсть, нежность, доверие и целый букет эмоций", - уточнила сексолог.

5. Танец позволяет направить агрессию в нужное русло.

"Агрессия идет не одна на другую и ссоры, а на то, чтобы укрепить семью, создать гармоничные отношения. Здесь эта эмоция не разрушительна, а творческая", - добавила Ежова.

Какой стиль танца лучше подойдет влюбленной паре, рассказал Прохоров.

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"По моему мнению, топ-3 танца, которые добавят страсти в отношения, - это пасодобль, танго и румба. Также я бы посоветовал попробовать потанцевать бачату и сальсу. Они достаточно контактны, поэтому позволят партнерам на 100 процентов почувствовать друг друга", - поделился танцовщик.

Психолог и сексолог Наталья Ежова поделилась, как сделать так, чтобы быт не испортил отношения в паре. Распределять обязанности так, что мужчина отвечает за деньги, а женщина является домохозяйкой - стереотипно и несовременно.