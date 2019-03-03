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понедельник, 04 марта 2019 01:35

9 типов пар, которые не будут вместе
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1. Пара, в которой нарушен эмоциональный баланс

 

Если в эмоциональном плане один из партнеров берет всю работу на себя, через некоторое время баланс пары нарушается. А это в свою очередь изменяет динамику развития отношений. Отношения требуют усилий и заботы: поливать, обрезать засохшие ветки, рвать сорняки или подкармливать.

Случается, что один из партнеров все время первым просит прощения, улаживает конфликты с внешним миром или "разгоняет тучи" и утирает слезы, а второй все больше и больше капризничает: так приятно чувствовать, что тебя балуют. Но в ваших же интересах не закреплять за вашим партнером окончательную роль борца-тяжеловеса или штангиста. Когда-нибудь он придет к мысли, что отношения с вами больше похожи на тяжелую работу.

2. Те, кто надеется перевоспитать друг друга

Вы не можете выйти замуж за того, кем станет ваш избранник, - вы выходите за того, кто есть сейчас. Если в партнере вас что-то раздражает, привыкните к мысли, что эта его черта никуда не денется. Сможете ли вы ужиться со всеми его недостатками? Кстати, не все из них такие уж непереносимые.

Бережлив? Когда-нибудь это качество поможет пережить трудные времена. У него множество родственников и ваши двери не закрываются ни в будни, ни в выходные? Значит, ваши дети будут расти в шумной компании и не будет проблем, с кем оставить ребенка, пока он маленький.

3. Те, кто выбирает партнера со списком требований в руке

 

Нет ничего плохого в том, чтобы выйти замуж за высокого спортивного финансиста, который в свободное время пишет стихи. Есть пары, которые выглядят идеальными по всем параметрам. А потом спустя время обнаруживается, что они по-разному смотрят на какие-то прозаические жизненные вещи, о которых речь и не заходила, — вроде того, должен ли брак быть моногамным и кто вынесет мусор.

Прагматичные американцы употребляют в контексте брака термин deal breaker — "условие, препятствующее заключению сделки", или "решающий неблагоприятный фактор". Есть условия, при которых психологи не рекомендуют заключать брак, и они связаны с конфликтом интересов. Нельзя их игнорировать, если этот конфликт касается базовых ценностей, верований и образа жизни.

Например, если один из вас решительно заявляет, что не любит детей, вряд ли он изменит свое отношение к ним.

4. Любители давать сдачи

 

Она изменила, он сравнял счет, отправившись на отдых с коллегой. Он не захотел поехать в воскресенье на обед к ее родителям, и теперь они из принципа больше не ездят навестить его семью.

Это очень плохая привычка. Игра будет продолжаться до тех пор, пока один из вас не вырастет и не перестанет играть в нее, чтобы оставить все споры позади, вместе с умершими отношениями.

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5. Секс и ничего кроме секса: на ужин, завтрак и обед

Жаркий, умопомрачительный секс — мечта многих. Но в длительных отношениях придется иногда разговаривать. И тогда начинаются сюрпризы. Часто идеальная совместимость в сексе не всегда гарантирует полной совместимости в длительных отношениях.

6. Пара нарциссов

Те, кто подходят под описание нарциссической личности, очень непросты в отношениях. Они настолько поглощены самими собой, что "забывают" проявить внимание и сочувствие к своему супругу, а ведь это одна из самых важных составляющих долгого и успешного брака. И сами нарциссы в ней весьма нуждаются.

7. Пара, которая никогда не говорила о деньгах

 

Разговор о деньгах определенно не самый сексуальный, но начать его до свадьбы и время от времени возвращаться к нему, когда вы уже женаты, просто необходимо. Кто будет работать и на полный ли день, сколько времени вы будете сидеть с детьми, откуда вы будете брать финансы в это время.

Ваш избранник говорит, что женщина должна заботиться о детях и ждать мужа с работы? Не игнорируйте фразу: "Хватит ли нам на это денег, сможешь ли ты взять дополнительную работу?" - задайте ему этот вопрос. Споры о деньгах и о тратах специалисты в области семейных отношений считают предсказателями грядущего развода.

8. Май с декабрем

 

Разница в 30 лет существенна, когда это 25 и 55 лет, но и в возрасте 45 и 75 она лишь усилится. Конечно же, хочется прожить свою молодость еще раз, глядя на юное создание, и хочется иметь рядом серьезного состоявшегося мужчину. Исключения бывают, и пусть именно вы будете именно таким исключением.

9. "Уйдите — ах нет, вернитесь! Ступайте прочь..."

Есть артистические пары, которые не могут дня прожить без драм, но это скорее исключение, чем правило. Обычно это люди демонстративного типа, которым необходимо внимание публики, необходим постоянный зритель, хотя бы и один, сидящий в темном зале. Они и уходят так, как будто закончился последний акт пьесы и вслед за этим последуют аплодисменты. Но чаще за этим следует лишь облегченный вздох партнера и всей семьи.

В отличие от женщин, мужчины редко видят свою миссию в отношениях и семье. Отношения для них радость и удовольствие, которые не должны отвлекать от главного. Мужчина может считать вас самым дорогим, что у него есть, но когда он поглощен решением деловых задач, то есть реализацией мужской роли, вы можете этого не ощущать. Что делать? Можно возненавидеть за это мужчин и вычеркнуть из жизни. А можно принять это как данность и использовать на благо отношениям. "Если вы начинаете его упрекать или наказывать демонстративным невниманием, он получает сигнал: вы не на его стороне и отношения с вами требуют слишком много эмоциональных затрат", - объясняют психологи. - А он старается экономить силы и концентрируется на решении деловых задач. Дайте ему почувствовать, что с вами он может оставаться самим собой и вы всегда готовы его выслушать".

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