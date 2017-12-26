 
Ексклюзивы
1/5
Тимчук рассказал о масштабах шпингунськои сетки россиян в Украине
Тимчук рассказал о масштабах шпингунськои сетки россиян в Украине
Просмотров: 1125
Маневры Порошенко могут перевернуть властное авто - эксперт
Маневры Порошенко могут перевернуть властное авто - эксперт
Просмотров: 2079
Около полутысячи человек на Майдане пили кофе
Около полутысячи человек на Майдане пили кофе
1 Просмотров: 4860
"Прожили, и слава Богу" - нардепы оценили результаты 2017-го
"Прожили, и слава Богу" - нардепы оценили результаты 2017-го
Просмотров: 306
Порошенко тормозит назначение главы Нацбанка
Порошенко тормозит назначение главы Нацбанка
Просмотров: 549
В БПП начинается шторм
В БПП начинается шторм
1 Просмотров: 4474
Отставка Данилюка может окончательно завалить коалицию
Отставка Данилюка может окончательно завалить коалицию
Просмотров: 882
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Просмотров: 1791
Порошенко может проиграть
Порошенко может проиграть
29 Просмотров: 6732
Певец, который стал украинским героем: история Василия Слипака
Певец, который стал украинским героем: история Василия Слипака
Просмотров: 2484
Интервью
1/5
После революций Украина должна пройти Эволюцию достоинства - Скоцик
После революций Украина должна пройти Эволюцию достоинства - Скоцик
Просмотров: 306
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Просмотров: 1791
Порошенко может проиграть
Порошенко может проиграть
29 Просмотров: 6732
Ежегодно можно обеспечивать жильем от 3 до 5 тысяч переселенцев - эксперт
Ежегодно можно обеспечивать жильем от 3 до 5 тысяч переселенцев - эксперт
Просмотров: 216
Любой проект, если он выполнен профессионально и с любовью, оставляет в душе автора неизгладимый след - Гулык
Любой проект, если он выполнен профессионально и с любовью, оставляет в душе автора неизгладимый след - Гулык
Просмотров: 396
Колонка
Ольга Гембік
Ольга Гембік
26 декабря 2017
Просмотров: 108
Я — з агро
Після робочого дня забігаю в наш невеликий супермаркет. Яблука, огірки, хурма — все у великих ящиках. Із цінниками тут вічні нерозуміння. ...
вторник, 26 декабря 2017 17:22
Ольга Гембік
Ольга Гембік
Ольга Гембік

Я — з агро

  Комментировать

Після робочого дня забігаю в наш невеликий супермаркет. Яблука, огірки, хурма — все у великих ящиках. Із цінниками тут вічні нерозуміння. Апельсини двох сортів — менші й яскравіші, більші й жовтіші. Одні дорожчі, другі — дешевші. Що скільки коштує — як завжди, без допомоги не розібратися. Кличу продавців.

Хлопчина із фірмовим бейджем крутить у руках по апельсину, міркує. Напевне, зараз піде по "старшого". Але ж ні.

— Оце — Єгипет! — видає. — А ось ці, українські, дорожчі.

Мені — недивно, я ж з агровидання. Те, що українські дорожчі, анітрохи не дивує. Напевне, й кисліші. На початку літа так само українські помідори коштували дорожче, аніж турецькі. А якістю значно поступалися.

— Оці українські, так? — уточнюю швидше, аби визначити сорт. Очевидно, бо й шкірка товстіша, і не така яскрава. Фрукти явно виросли в теплиці, сонячний день продовжено штучно. Що там по вітамінах? Узяти єгипетські чи підтримати національного виробника?

— Іменно! — не моргає хлопчина. — Десь на Троєщині вирощують, точніше — у теплицях на Драйзера.

— Короче, Мітя, не мороч людям голову! — обрубує його кремезний чоловік із таким же фірмовим бейджем. Ставить ящик із бананами мені під ноги.

— А банани в нас із Житомира, дєвушка. Яка ви наївна!

І вони обоє, реготнувши, зникають у підсобці. А мені не смішно, я ж із агро. Нещодавно полуницю почали вирощувати в Одесі просто на даху Нового Ринку — в них там бджоли над квітами кружляють, аби запилення були максимально природні, гідропоніка, високі технології, своя атмосфера. Або он на Київщині розводять осетрів, доять захмарної ціни чорну ікру із рибин-альбіносів. Апельсини з Троєщини? Господи, та елементарно.

Автор: Ольга Гембік
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Я — з агро». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
декабря

192 года назад в России предприняли попытку государственного переворота

Лев Голицын построил самые большие в мире винные подвалы

Украинский хор побил мировой рекорд

Дочь изобретателей радию продолжила их дело

Нашли тело одного из лучших советских футболистов

Самое читаемое
Савченко-шахматист и носки Лещенко - как провела неделю предновогодняя Рада
Савченко-шахматист и носки Лещенко - как провела неделю предновогодняя Рада
19
 Просмотров: 32735
&quot;Женщину определяет не одежда, а энергия&quot;: Кароль снялась в откровенной фотосессии
"Женщину определяет не одежда, а энергия": Кароль снялась в откровенной фотосессии
9
 Просмотров: 29465
Египет и Доминикана: где нежатся под солнцем украинские футболисты
Египет и Доминикана: где нежатся под солнцем украинские футболисты
26
 Просмотров: 26014
В Украине будет не по-зимнему тепло
В Украине будет не по-зимнему тепло Просмотров: 9517
Россия потеряла паромную переправу с Крымом
Россия потеряла паромную переправу с Крымом 6 Просмотров: 8694
Ольга Гембік
Такий фільм Просмотров: 1557
Забобонний 1 Просмотров: 3645
Дрібниці Просмотров: 1584
300 доларів у конверті Просмотров: 2475
Плювати на всіх Просмотров: 1143
Больше всего комментируют
20
"Украина для украинцев": центр Одессы изрисовали антисемитскими надписями
7
Патриарх УГКЦ: Верю в то, что христиане Рождество и Пасху будут праздновать вместе
6
Россия потеряла паромную переправу с Крымом
3
"У нас нет закона о запрете выступлений" - Олег Винник рассказал о гастролях в России
3
Особый статус Донбасса и снятия блокады - озвучили позицию России по будущему Минских соглашений
Голосов: 942
Голосование Как столичная власть справляется с последствиями снегопада
  • Нормально. Центральные улицы и магистрали расчищены
  • Ужасно. Работа коммунальщиков почти незаметна
  • Дороги почищены, а дворы, тротуары и подземные переходы похожи на "снежный апокалипсис"
  • Обычная ситуация во время снегопада. Городская власть делает все возможное
  • Пусть снег убирает тот, кто разбросал
  • Мне все равно, я не выхожу из дома
  • Ваш вариант пишите в комментариях
Просмотреть