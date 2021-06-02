Возвращение балеток и рыбацкие сандалии: самые горячие тренды летней обуви

Ежегодно именитые бренды удивляют на показах своими творениями. Вот и в этом году модные поклонники с нетерпением ждали летних коллекций от легендарных дизайнеров. Что будет актуально в этом сезоне? Читайте на Gazeta.ua

Рыбацкие сандалии

Автор: cottonbro.Pexels Кто мог подумать, что эта модель вернется в моду?

Кто мог подумать, что рыбацкие сандалии станут самым горячим трендом 2021 года? Однако, уже все модные блогеры демонстрируют на себе данную модель обуви. На самом деле, подобные сандалии невероятно удобные и универсальные в любом образе. И они точно идеально подходят для тех, кто живет в активном ритме и ценит комфорт.

Вьетнамки

Автор: Pixabay.Pexels Как замечательно, что в моде комфорт

Вьетнамки тоже стали глобальным трендом. Полки магазинов буквально переполнены этой обувью в различных цветовых решениях, особенно популярна данная модель на высокой подошве. Опять же, не думайте ошибочно, что вьетнамки - это исключительно расслабленные и полуспортивные образы. Этот тренд будет одинаково органично смотреться и под широкие брюки, и под воздушные платья.

Балетки с острым носом

Автор: Olya Kobruseva. Pexels Балетки вернулись в модный мир в новом представлении

Кто мог подумать, что обувь, которая еще несколько лет назад считалась антитрендом, снова станет модной? Однако, балетки в старом исполнении действительно лучше заменить на современную модель. Этот элемент будет уместен на твердой подошве, с минимальным декором и острым носом.

Босоножки с тонким ремешком

Автор: cottonbro.Pexels Романтичные, женственные и базовые

Это не новый, но все еще горячий тренд. Безумно женственные, красивые и стильные босоножки, которые делают любой образ более романтичным. С каблуком или без, в ярком или пастельном цвете - в каждой интерпретации эта модель обуви будет идеальным дополнением вашего наряда.

Платформа

Автор: cottonbro.Pexels Акцентная обувь на массивной подошве точно для самых смелых

Еще один тренд из прошлого. Показ Versace ознаменовал собой возвращение в моду обуви на большой платформе, которая смотрится достаточно дерзко и эксцентрично. Так что, если вы хотите удивлять своим аутфитом и привлекать сотни взглядов, этот тренд для вас.

Kitten heel

Автор: pixabay.Pexels Самый женственный тренд снова с нами

Совершенно другие по настроению и стилистике kitten heel завоевывают модный мир уже который сезон. Безумно женственные, они добавляют нотку робости и невинности в образ, создавая очень изящный силуэт. Если вам по нраву такой стиль, обязательно приобретите себе парочку такой модели.

Hiking сандалии

Автор: cottonbro.Pexels Обувь с ноткой спорта позволяет вести активный образ жизни и чувствовать себя наиболее комфортно

А это уже для почитателей спортивного настроения, удобства и мобильности. Hiking сандалии сейчас на пике своей популярности как раз благодаря тому, что при современном ритме жизни, когда нужно постоянно передвигаться и успевать быть везде, они дарят ощущение комфорта. Практично? Да. Стильно? Безусловно.

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Римские сандалии

Автор: Dương Nhân. Pexels Обувь, которая отлично сочетается с любым нарядом

Акцентные сандалии в римском стиле также заполонили как люксовый сегмент, так и массмаркет. Благодаря многочисленным веревочкам вокруг ноги, они действительно могут стать той изюминкой, которая разбавит даже самый базовый образ. Римские сандалии еще долго будут актуальны, так что советуем запастись хотя бы одной парой обуви в этом стиле.

Влітку цього року шкарпетки стануть стильним аксесуаром, який можна буде носити з туфлями чи босоніжками. Шкарпетки плюс комфортне взуття на зразок біркенштоків - найгарячіша тема літа.