Возвращение балеток и рыбацкие сандалии: самые горячие тренды летней обуви

 
Ексклюзивы
1/5
Делал селфи: подробности гибели школьника во время экскурсии
Делал селфи: подробности гибели школьника во время экскурсии
Просмотров: 108
Море цветов и слез - как прощались с Михаилом Слабошпицким
Море цветов и слез - как прощались с Михаилом Слабошпицким
Просмотров: 180
Как есть ранние фрукты и не травится
Как есть ранние фрукты и не травится
Просмотров: 171
Партию Колесникова ждет пшик, Ахметов не поможет – эксперт
Партию Колесникова ждет пшик, Ахметов не поможет – эксперт
Просмотров: 189
Конгресс региональных властей: эксперт объяснил замысел Банковой
Конгресс региональных властей: эксперт объяснил замысел Банковой
Просмотров: 171
Курятина, яйца, сахар дешевеют. Масло стабильно дорогое - обзор цен
Курятина, яйца, сахар дешевеют. Масло стабильно дорогое - обзор цен
Просмотров: 432
Чего больше всего боятся судьи
Чего больше всего боятся судьи
Просмотров: 594
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Просмотров: 531
Зеленский занимался "лукашизмом", затем набросился на Кличко - Бессмертный
Зеленский занимался "лукашизмом", затем набросился на Кличко - Бессмертный
Просмотров: 351
Лето нас еще "поморозит" - синоптик назвала день, когда кончатся холода
Лето нас еще "поморозит" - синоптик назвала день, когда кончатся холода
Просмотров: 1602
Фото
Все фото
7
5
6
10
10
Удобно и элегантно: модники удивили трендовой обувью этого лета
Удобно и элегантно: модники удивили трендовой обувью этого лета
&quot;Венок весил 5 килограммов. Переживала, чтобы не спал&quot; - Миссис Украины стала 36-летняя переводчица
"Венок весил 5 килограммов. Переживала, чтобы не спал" - Миссис Украины стала 36-летняя переводчица
Тотальная серость и убогость: как одевались жители СССР
Тотальная серость и убогость: как одевались жители СССР
Комбинезон - хит: Андре Тан рассказал, как стать королевой выпускного
Комбинезон - хит: Андре Тан рассказал, как стать королевой выпускного
Модно и смешно: 10 вещей, которые шокируют креативностью - фото
Модно и смешно: 10 вещей, которые шокируют креативностью - фото
Видео
Все видео
Порекомендовали способы, как стильно носить узкий платок
Порекомендовали способы, как стильно носить узкий платок
Показали процесс создания новой сумки Dior
Показали процесс создания новой сумки Dior
Модникам на заметку: выбрали главные цвета 2021 года
Модникам на заметку: выбрали главные цвета 2021 года
Львовские дизайнеры представили одежду, которая светится
Львовские дизайнеры представили одежду, которая светится
Впервые музыку украинской группы использовали в рекламной коллекции мирового дизайнера
Впервые музыку украинской группы использовали в рекламной коллекции мирового дизайнера
Интервью
1/5
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Просмотров: 531
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Просмотров: 1917
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
1 Просмотров: 504
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Просмотров: 1026
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
2 Просмотров: 432
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
01 июня 2021
Просмотров: 423
"Помста" шефу
13 років тому на нашому сайті з'явилася рубрика "Блоги". Шеф кілька разів наполегливо просив долучитися до списку авторів. Я уявлення не мав, про що ...
среда, 02 июня 2021 18:00

Возвращение балеток и рыбацкие сандалии: самые горячие тренды летней обуви
8

  Комментировать

Ежегодно именитые бренды удивляют на показах своими творениями. Вот и в этом году модные поклонники с нетерпением ждали летних коллекций от легендарных дизайнеров. Что будет актуально в этом сезоне? Читайте на Gazeta.ua

Рыбацкие сандалии

Автор: cottonbro.Pexels
  Кто мог подумать, что эта модель вернется в моду?
Кто мог подумать, что эта модель вернется в моду?

Кто мог подумать, что рыбацкие сандалии станут самым горячим трендом 2021 года? Однако, уже все модные блогеры демонстрируют на себе данную модель обуви. На самом деле, подобные сандалии невероятно удобные и универсальные в любом образе. И они точно идеально подходят для тех, кто живет в активном ритме и ценит комфорт.

Вьетнамки

Автор: Pixabay.Pexels
  Как замечательно, что в моде комфорт
Как замечательно, что в моде комфорт

Вьетнамки тоже стали глобальным трендом. Полки магазинов буквально переполнены этой обувью в различных цветовых решениях, особенно популярна данная модель на высокой подошве. Опять же, не думайте ошибочно, что вьетнамки - это исключительно расслабленные и полуспортивные образы. Этот тренд будет одинаково органично смотреться и под широкие брюки, и под воздушные платья.

Балетки с острым носом

Автор: Olya Kobruseva. Pexels
  Балетки вернулись в модный мир в новом представлении
Балетки вернулись в модный мир в новом представлении

Кто мог подумать, что обувь, которая еще несколько лет назад считалась антитрендом, снова станет модной? Однако, балетки в старом исполнении действительно лучше заменить на современную модель. Этот элемент будет уместен на твердой подошве, с минимальным декором и острым носом.

Босоножки с тонким ремешком

Автор: cottonbro.Pexels
  Романтичные, женственные и базовые
Романтичные, женственные и базовые

Это не новый, но все еще горячий тренд. Безумно женственные, красивые и стильные босоножки, которые делают любой образ более романтичным. С каблуком или без, в ярком или пастельном цвете - в каждой интерпретации эта модель обуви будет идеальным дополнением вашего наряда.

Платформа

Автор: cottonbro.Pexels
  Акцентная обувь на массивной подошве точно для самых смелых
Акцентная обувь на массивной подошве точно для самых смелых

Еще один тренд из прошлого. Показ Versace ознаменовал собой возвращение в моду обуви на большой платформе, которая смотрится достаточно дерзко и эксцентрично. Так что, если вы хотите удивлять своим аутфитом и привлекать сотни взглядов, этот тренд для вас.

Kitten heel

Автор: pixabay.Pexels
  Самый женственный тренд снова с нами
Самый женственный тренд снова с нами

Совершенно другие по настроению и стилистике kitten heel завоевывают модный мир уже который сезон. Безумно женственные, они добавляют нотку робости и невинности в образ, создавая очень изящный силуэт. Если вам по нраву такой стиль, обязательно приобретите себе парочку такой модели.

Hiking сандалии

Автор: cottonbro.Pexels
  Обувь с ноткой спорта позволяет вести активный образ жизни и чувствовать себя наиболее комфортно
Обувь с ноткой спорта позволяет вести активный образ жизни и чувствовать себя наиболее комфортно

А это уже для почитателей спортивного настроения, удобства и мобильности. Hiking сандалии сейчас на пике своей популярности как раз благодаря тому, что при современном ритме жизни, когда нужно постоянно передвигаться и успевать быть везде, они дарят ощущение комфорта. Практично? Да. Стильно? Безусловно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что обязательно должно быть в летнем гардеробе

Римские сандалии

Автор: Dương Nhân. Pexels
  Обувь, которая отлично сочетается с любым нарядом
Обувь, которая отлично сочетается с любым нарядом

Акцентные сандалии в римском стиле также заполонили как люксовый сегмент, так и массмаркет. Благодаря многочисленным веревочкам вокруг ноги, они действительно могут стать той изюминкой, которая разбавит даже самый базовый образ. Римские сандалии еще долго будут актуальны, так что советуем запастись хотя бы одной парой обуви в этом стиле.

Влітку цього року шкарпетки стануть стильним аксесуаром, який можна буде носити з туфлями чи босоніжками. Шкарпетки плюс комфортне взуття на зразок біркенштоків - найгарячіша тема літа.

Автор: Диана Родина
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Возвращение балеток и рыбацкие сандалии: самые горячие тренды летней обуви». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
июня

Человек на 85 процентов зависит от того, что ест

На британский престол взошла новая правительница

Запатентовали инновационный прибор

Украинская туристка исчезла во время похода в горы

Домой оставалось меньше километра: женщина не вернулась из церкви

Самое читаемое
Хоронили в день рождения невесты - что известно о парне, которого нашли на дне озера
Хоронили в день рождения невесты - что известно о парне, которого нашли на дне озера
 Просмотров: 34024
Появились фото погрома в отеле, который устроила блогерша с друзьями
Появились фото погрома в отеле, который устроила блогерша с друзьями
7
 Просмотров: 9720
СБУ при Порошенко возила наличные боевикам - новый сюжет Bihus.info о Медведчуке
СБУ при Порошенко возила наличные боевикам - новый сюжет Bihus.info о Медведчуке
 20 Просмотров: 5499
Подростки занялись сексом возле церкви. Видео выложили в сеть (18+)
Подростки занялись сексом возле церкви. Видео выложили в сеть (18+)
 Просмотров: 4077
Рада запретила пластиковые пакеты. Штрафы солидные
Рада запретила пластиковые пакеты. Штрафы солидные Просмотров: 3978
Мода
Удобно и элегантно: модники удивили трендовой обувью этого лета
Удобно и элегантно: модники удивили трендовой обувью этого лета
7
 Просмотров: 684
Такое бывает раз в жизни: стильные образы для выпускного вечера
Такое бывает раз в жизни: стильные образы для выпускного вечера
6
 Просмотров: 198
"Венок весил 5 килограммов. Переживала, чтобы не спал" - Миссис Украины стала 36-летняя переводчица
"Венок весил 5 килограммов. Переживала, чтобы не спал" - Миссис Украины стала 36-летняя переводчица
5
 Просмотров: 1647
Незаменимая вещь: как носить главный летний тренд
Незаменимая вещь: как носить главный летний тренд
5
 Просмотров: 180
Что обязательно должно быть в летнем гардеробе
Что обязательно должно быть в летнем гардеробе
9
 Просмотров: 288
Больше всего комментируют
20
СБУ при Порошенко возила наличные боевикам - новый сюжет Bihus.info о Медведчуке
2
Шария объявили персоной нон грата и лишили статуса беженца в Литве
2
Тотальная серость и убогость: как одевались жители СССР
2
Помпезность впечатляет: показали проект университета Зеленского за 7,2 млрд грн
1
Путешествующая выставка Феллини откроется в Украине на этой неделе
Голосов: 2581
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть