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среда, 27 декабря 2017 22:45

В чем встречать Новый год 2018: советы дизайнера
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Советы дизайнера по новогоднему наряду
Фото: Пресс-служба
Советы дизайнера по новогоднему наряду
Советы дизайнера по новогоднему наряду
Советы дизайнера по новогоднему наряду
Советы дизайнера по новогоднему наряду
Советы дизайнера по новогоднему наряду
Украинский дизайнер Анастасия Иванова, основательница брендов Nai Lu-na by Anastasia Ivanova и ANASTASIIA IVANOVA

Украинский дизайнер Анастасия Иванова специально для Gazeta.ua рассказала, как выбрать наряд для новогодней ночи 2018.

"Символом следующего года является Желтая Собака. Поэтому лучший цвет для праздничной вечеринки - желтый. Не стоит бояться играть с его оттенками. Можно выбирать наряды от песочного до золотистого оттенка, а также уместными будут белый, кремовый, молочный цвета. Главное - чтобы одежда была не слишком яркой. Желтая Собака "любит" более мягкие тона", - объясняет дизайнер.

Автор: Пресс-служба
  Советы дизайнера по новогоднему наряду
Советы дизайнера по новогоднему наряду
Автор: Пресс-служба
  Советы дизайнера по новогоднему наряду
Советы дизайнера по новогоднему наряду

Лучшим выбором для новогодней ночи станут платья простых силуэтов, ведь символ следующего года любит сдержанность и лаконичность.

"Рекомендую обратить внимание на платье трендового в этом сезоне А-силуэта, а также платья-футляры с акцентом на линии талии и платья на запах, - продолжает Иванова. - Дополните ваш образ легкими, но заметными деталями - вышивкой, тонким поясом, креативной вставкой. Это подчеркнет ваше чувство стиля и оригинальность, но позволит остаться женственной".

Автор: Пресс-служба
  Украинский дизайнер Анастасия Иванова, основательница брендов Nai Lu-na by Anastasia Ivanova и ANASTASIIA IVANOVA
Украинский дизайнер Анастасия Иванова, основательница брендов Nai Lu-na by Anastasia Ivanova и ANASTASIIA IVANOVA

Для новогодней ночи дизайнер не рекомендует прибегать к слишком глубоким декольте и высоким разрезам.

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"Чтобы чувствовать себя удобно и уверенно на протяжении всей праздничной ночи, выбирайте платья из легких натуральных тканей - например, шелка. Он выглядит изысканно и, вместе с тем, роскошно. К платью обязательно подберите удачную обувь на каблуках. Главное - дополните свой образ искренней улыбкой, которая всегда украшает женщину".

Продавец овощей из Лондона 57-летний Лэнс Уолш стал иконой стиля. Мужчина умело комбинирует цветастые леггинсы, куртки с яркими принтами, толстовки с "горящим" логотипом шубы с надписями.

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