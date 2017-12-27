В чем встречать Новый год 2018: советы дизайнера

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Украинский дизайнер Анастасия Иванова специально для Gazeta.ua рассказала, как выбрать наряд для новогодней ночи 2018.

"Символом следующего года является Желтая Собака. Поэтому лучший цвет для праздничной вечеринки - желтый. Не стоит бояться играть с его оттенками. Можно выбирать наряды от песочного до золотистого оттенка, а также уместными будут белый, кремовый, молочный цвета. Главное - чтобы одежда была не слишком яркой. Желтая Собака "любит" более мягкие тона", - объясняет дизайнер.

Автор: Пресс-служба Советы дизайнера по новогоднему наряду

Автор: Пресс-служба Советы дизайнера по новогоднему наряду

Лучшим выбором для новогодней ночи станут платья простых силуэтов, ведь символ следующего года любит сдержанность и лаконичность.

"Рекомендую обратить внимание на платье трендового в этом сезоне А-силуэта, а также платья-футляры с акцентом на линии талии и платья на запах, - продолжает Иванова. - Дополните ваш образ легкими, но заметными деталями - вышивкой, тонким поясом, креативной вставкой. Это подчеркнет ваше чувство стиля и оригинальность, но позволит остаться женственной".

Автор: Пресс-служба Украинский дизайнер Анастасия Иванова, основательница брендов Nai Lu-na by Anastasia Ivanova и ANASTASIIA IVANOVA

Для новогодней ночи дизайнер не рекомендует прибегать к слишком глубоким декольте и высоким разрезам.

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"Чтобы чувствовать себя удобно и уверенно на протяжении всей праздничной ночи, выбирайте платья из легких натуральных тканей - например, шелка. Он выглядит изысканно и, вместе с тем, роскошно. К платью обязательно подберите удачную обувь на каблуках. Главное - дополните свой образ искренней улыбкой, которая всегда украшает женщину".

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