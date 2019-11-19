Уютная зима сезона 2019/2020: как правильно выбрать женские сапоги

Зима – время когда особенно хочется чувствовать себя комфортно. Правильно выбранная обувь – это уют и хорошее настроение, а удобная подошва защитит от травм на скользких тротуарах. Модельный ряд женских зимних сапог FW' 2019/2020 понравится любительницам лаконичных решений и поклонницам ярких акцентов в виде страз и камней.

Женские зимние сапоги – №1 в списке главных покупок декабря, если еще не успели обзавестись теплой парой. Отправляясь за покупками, взвесьте, что и куда собираетесь носить. Для сильных морозов лучше остановиться на моделях, утепленных натуральным мехом. Для температуры в районе нуля достаточно утеплителя евро-зима.

Носите короткие юбки и платья – выбирайте высокие сапоги или ботфорты. В моде модели с прямым голенищем и сапоги-чулки. Предпочитаете узкие брюки скинни – выбирайте удобные полусапожки. Как всегда, в тренде остаются угги. Меховая отделка – зимний дизайн, каждому образу придающий уют. Кожа змеи, крокодила и акцент на каблук – модные тенденции на сезон холодов.

Самое практичное решение для украинской погоды – женские зимние модели из натуральной кожи. Смотрится нарядно и благородно. Остановились на замшевой обуви или выбрали материал нубук – не забывайте пользоваться специальной пропиткой.

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