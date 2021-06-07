Украинский дизайнер представил "космическую" коллекцию посреди поля

Фэшн-дизайнер Жан Грицфельдт устроил модный подиум на фестивале воздушных шаров.

Коллекция сезона осень-зима 2021/2022 называется "Мы заложники созвездий: Начало мира". Ее презентовали накануне 10-летия бренда Грицфельдта. "Космическая" коллекция рассказывает историю о Вселенной и 12 знаков зодиака.

"Мы убеждены, что каждый из нас, несмотря на астрологические прогнозы, сам выбирает, по какому вектору строить жизнь и настроение", - отметил Грицфельдт.

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Весной 2021 года дизайнер объявил о начале певческой карьеры. Именно в его дебютном клипе впервые появились образы коллекции. В ней представлены космические принты, аксессуары из переработанного пластика, дизайнерские пайетки и изображения Альфы. Эту коллекцию дизайнер создал в коллаборации со стилистом Назаром Дидыком.

Фото: Серж Базилик

В инновационном парке UNIT.City дизайнер Оксана Караванская устроила фэшн-событие Existential Fashion Error. Она объединилась вместе с благотворительным фондом "Кран", чтобы привлечь партнеров к социальному проекту - приобретение роботизированный комплекс для восстановления подвижности тяжело травмированных бойцов. Его цена - €288 тыс.