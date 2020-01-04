Тюрбаны, панамки, и береты: как модно согреть голову этой зимой

Классический берет - актуальный и модный в этом сезоне зимний головной убор. Если же хотите добавить в образ необычности - выбирайте вязаный тюрбан. Стилист и фешн-блогер Елена Галант рассказывает о самых модных головных уборах этой зимы.

"Универсальная шапка, которая подойдет под любой вид верхней одежды - вязаная шапка-бини. Под любые пальто, пуховики, куртки эта шапка будет выглядеть трендово и актуально. И она по-настоящему будет согревать.

Правильная шапка-бини должна быть средней вязки и иметь хотя бы небольшой объем, обострение на макушке. Хорошо если будет отворот на лбу.

Избегайте тонких шапок, которые тесно прилегают к макушке и выглядят, как вторая кожа. Чтобы выглядеть в таких хорошо, нужно иметь безупречное лицо ", - замечает стилист.

Вторая крайность, по словам Елены Галант - максимально объемные шапки, которые были популярны несколько лет назад. В этом году их лучше избегать, ведь они приелись.

Елена Галант советует, как подобрать шарф к шапке.

"Не сочетайте шапку и шарф одинакового цвета или с одинаковой пряжи. Миксуйте цвета и текстуры. К голубой шапке можно подобрать синий шарф. Это та же цветовая гамма, а выглядит свежо. Можно одеть шарф из нескольких цветов и выбирать шапку под один из них.

Не одевайте шапку с большими инфантильными меховыми помпонами. Женщинам старше 30-ти они не подойдут, ведь не создадут статусный образ. Их лучше отдать детям".

Классический берет - второй по универсальности зимний головной убор. Он стал популярен 6 лет назад. Берет подходит под все виды пальто. Стилист советует не стесняться совмещать береты с шубами. Особенно красиво с шубами будут выглядеть кожаные береты жесткой формы.

Избегайте беретов с любыми украшениями: цветочками, бусинками, инкрустациями. Они выглядят очень старомодно.

Избегайте тонких шапок, которые тесно прилегают к макушке и выглядят, как вторая кожа. Чтобы выглядеть в таких хорошо, нужно иметь безупречное лицо

Вязаный тюрбан - еще одий актуален зимний головной убор.

"Эта восточная тема иногда может создавать стильные и необычные образы. Вязаный тюрбан я ношу с классическим нейтральным пальто. Благодаря тюрбану привычный образ выглядит необычно. Выбирайте минималистичные фасоны нейтральных базовых цветов - бордового, серого, коричневого, карамельного. Чтобы тюрбаны выглядели спокойно и минималистично ".

Фетровая шляпа - также в моде.

"Ее надо уметь носить. Лучше всего такие шляпы сочетаются с пальто и пиджаками. Выбирайте фетровые шляпы с прямыми полями жесткой формы. Шляпа идеально сочетается с шубой.

Модные зимой и кепки-бейсболки. Главное чтобы они были черного цвета с какой-то лаконичной белой надписью. Хорошо подойдут к пуховикам и худи. А также благодаря им можно спасти свою старую норковую шубу в стиле "халат". Образ можно дополнить кроссовками или мартенсами.

Самый трендовый головной убор сезона - панамка. Зимние панамки изготавливают из шерсти, с дутых материалов с утеплителем. Их классно носить и с тренчами, и с пальто, и с дутыми куртками. Для модниц на сегодняшний день это лучший способ выделиться. Если вы устали от всего остального, выбирайте на зиму именно панамки ", - советует стилист.

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Меховые шапки - также в тренде. Самые актуальные среди них - ушанки.

"Лучше совмещать ее с пуховиком или дутой курткой. Сочетая меховую шапку с шубой будьте осторожны. Если структура меха шубы и шапки одинаковые, пусть они различаются по цвету, если они того же цвета, то выбирайте такие, чтобы структура меха отличалась. Шапка и шуба не должны выглядеть так, словно их сшили в одном месте с одного того же меха. Это старомодно ".

Стилист и фешн-блогер Елена Гилка дает советы, как зимой выглядеть стильно и изящно в массивной теплой одежде. Об этом она рассказала Gazeta.ua. "Мода, особенно зимняя, диктует выбирать более свободные вещи. Но при этом можно оставаться женственной. Классические пальто теперь не обязательно должны быть приталенные и до колена, как это носили в 2000-е. На сегодняшний день классическое женское пальто больше похожи на мужские: с прямыми линиями, с длиной ниже колена. Такое маскулинное пальто будет выгодно контрастировать с тонким платьем или юбкой, которую вы оденете под него. Зимой главное - делать образ более удлиненным. Раньше были такие неудачные зимние образы: курточка до пояса, джинсики, потом с колена начинаются сапожки. И получается порезанный горизонтальными линиями силуэт. Сейчас такие неактуальные, некрасивые и неженственные".