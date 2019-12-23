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среда, 25 декабря 2019 14:25

Назвали самую модную обувь этой зимой
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Ботинки-мартенсы
Ботинки-мартенсы
Ботинки-мартенсы
Ботинки-мартенсы
Ботинки-мартенсы

Среди зимней обуви в фаворе большая грубая обувь - мартенсы или берцы. Они пришла к нам из 1990-х. Этот период в моде сейчас на пике актуальности. Какую обувь выбрать на зиму, рассказала Gazeta.ua фэшн-блогер Елена Гилка.

"Сейчас тенденция к минимализму. И ботинки-мартенсы людям, которые любят носить просто джинсы и свитер, добавляют изюминку. Во-вторых, классические широкие брюки в сочетании с нестандартными мартенсами выглядят по-новому и необычно. Это такая мужская тема. Маскулинность модная уже давно. Мы просто ищем новые варианты еевыражения.

Мартенсы комбинируют по-разному. Для молодежи они просто обувь на каждый день. Для фэшн-любителей это новый трюк в стилистическом сочетании. Плюс это тенденция 1990-х ", - поделилась стилист.

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Также, по словам Елены Гилки, популярны сапоги-трубы - высокие и широкие, в которые можно заправлять широкие штанины.

Остаются в моде ботфорты. Они визуально удлиняют ногу, что особенно красиво смотрится на невысоких женщинах.

Dr. Martens - британский бренд обуви и одежды, а также сопутствующих товаров - средств по уходу за обувью, сумок и тому подобное. Другие распространенные названия доктор Мартенс, Док Мартенс или просто Доки. Обувь отличается подошвой с воздушной подушкой (подошвой, которая "прыгает"), формой верхней части, литой конструкции и желтыми швами. Ботинки были любимой одеждой различных субкультур Британии: в 1960-е их стали носить скинхеды, а к концу 1980-х они были популярны у водителей скутеров, панков, некоторых музыкантов новой волны и других молодежных субкультур.

Автор: Валерия Радзиевская
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