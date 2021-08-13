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пятница, 13 августа 2021 13:19

Тренч до сих пор в тренде. Какой выбрать для нового сезона
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Кроме бежевого, стоит обратить внимание и на другие цвета тренчей
Фото: instagram.com/anna_mishaevna
Тренч этой осенью снова будет актуальным
Тренч дополнит образ и сделает его интересным и стильным
Во оверсайз тренч можно надеть теплые вещи
Выбирая тренч, стоит обратить внимание на цвет, материал, пошив

Осень наступит быстро. Чтобы быть готовыми, следует уже сейчас подумать о теплых вещах.

Один из трендов сезона - тренч, на который именно сейчас в магазинах скидки, рассказала стилист Анна Мишаивна в Instagram.

Базовым тренчем преимущественно выбирают бежевый, и он есть уже у многих, по ее словам. Поэтому стилист советует обратить внимание на другие цвета, принты и др. Если же тренча до сих пор нет, можно купить серый, черный, молочный. Эти цвета тоже базовые и подойдут ко всему.

Стилист советует выбрать немного оверсайз. Этот крой удобный, можно много всего надеть под тренч, сделать многослойный интересный образ. Выразительные детали, плечи, погоны, объемные рукава и воротники, необычный крой с клиньями по типу кейпа с соответствующей кокеткой. Из хлопка и мембраны, из замши, кожи, экокожи. Комбинированные из разных тканей, фактур, цветов, принтов.

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"Я могу часами петь оду тренчам, но хочу выразить важнейшую мысль. Нейтральный тренч по цвету или крою - вечная классика и незаменимая вещь на осень", - говорит Мишаивна.

В коллекциях осень-зима 2021 года дизайнеры представили различные модели джинсов, большинство ориентированы на удобство. Поэтому джинсы свободного кроя, широкие или классические прямые будут в моде этой осенью. Однозначным лидером станут широкие модели. Джинсы-клеш вернулись в моду еще в прошлом году. Трендовыми вариантами являются джинсы с дополнительным объемом в области бедер и классические прямые. Актуален и "вареный" деним.

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