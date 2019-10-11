Транс-дива позировала в соблазнительном белье Victoria's Secret

Фото: tabloid.pravda.com.ua

Бренд Victoria's Secret пригласил рекламировать белье датскую транс-модель 24-летнюю Май Симон Лифшиц.

Девушка наполовину аргентинка. Пришла в модельный бизнес в 16 и тогда же начала процесс своего превращения. Также Лифшиц уже успела сняться в нескольких фильмах, пишет tabloid.pravda.com.ua.

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"Мы все не можем одновременно быть сильными, пусть среди нас будет и уязвимость. Будем честны. Используем наши различия как нашу силу и помогут друг другу подняться. Не имеет значения, какие у тебя могут быть личные трудности, с твоим телом, самим собой или с миром - основные эмоции, стоящие за ними, одни и те же. Пусть между нами образуется связь, чтобы мы могли действительно вдохновлять друг друга и самих себя на любовь к себе - в том числе в своей уязвимости", - призывает Май Симон.

В сети появилась фотосессия первого в истории немецкого транссексуала, который появился на обложке журнала Playboy. Модель Джулиана Фарфалла известна в Германии участием в проектах Next Top Model и I'm A Celeb.