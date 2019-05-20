Стало известно, кто приодел первую леди на инаугурацию

Первая леди Украины надела наряд известного бренда. Фото: instagram.com

Первая леди Украины Елена Зеленская пришла на инаугурацию мужа в дизайнерском наряде ручной работы.

Фотографию в одежде от команды дизайнера Артема Климчука, она опубликовала на своей недавно созданной странице в Instagram.

Ансамбль состоит из платья и жакета с кейпом из шелковисто-шерстяного крепа молочного цвета.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official) 20 Май 2019 в 7:31 PDT

Рукава платья и кейпа украшенные адаптированным орнаментом из ковров Сумщины и Полтавщины начале XIX в. В элементах накидки прослеживается символизм древнего Триполья.

Серьги первая леди надела от ювелирного бренда Guzema Fine Jewelry. Хенд-мейд украшения из желтого золота разработали специально для Елены Зеленская.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official) 20 Май 2019 в 7:30 PDT

Первая леди Украины Елена Зеленская, как и ее муж, молодая среди своих предшественниц. Ей 41 год, она сценарист "95 Квартала". По оценкам экспертов, ни одна первая леди Украины так и не стала идеальной. Какими же они были?